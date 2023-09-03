Защита окружающей среды на Кавказе : Русские принесли в Армению чистоту

Десятилетиями никто не обращал внимания на валяющийся вокруг мусор. Теперь российские мигранты, как никто другой, основывают экологическую инициативу.

– Ашотик, не бегай, упадешь. Возьмитесь за руки с друзьями, – окликает молодая воспитательница и с группой маленьких детей входит в длинный и холодный тоннель в Ереване.

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Молодая женщина волнуется: она впервые приходит сюда со своими воспитанниками.

– Тетя Мара, смотри, у этого дяди длинные волосы! – кричит один из детей, показывая на молодых людей, собирающих неподалеку в черные пакеты мусор.

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– Стыдно, замолчи, – одергивает воспитательница.

– Ничего не стыдно, они же все равно не понимают, – не унимается шустрый ребенок.

Длинноволосый молодой человек прекрасно понимает: речь о нем и о его непривычных пока для Армении длинных волосах. Он машет рукой и громко зовет:

– Давай, помогай!

А Ашотик, смутившись, подбегает к воспитательнице и обнимает ее. Еще несколько месяцев назад вряд ли можно было бы встретить такую картину: ведущие к Детской железной дороге тоннели были одним из самых ужасных мест в Ереване.

Находящееся в сердце города – место, как подсказывает название, еще в советские годы было построено как главный детский парк Еревана. За годы парк и ведущие к нему тоннели были брошены на произвол судьбы, менялись и их хозяева: наркоманы и бездомные.

Сохраняющаяся десятилетиями картина, однако, поменялась точно так же, как и основной язык меню на столах в кафе Армении – с армянского на русский. На Детской железной дороге, наряду с 40 другими локациями, чистоту навели русские, с нескольких попыток. Очистили и вернули его настоящим хозяевам – детям.

Дима, один из очищающих парк волонтеров, посетил практически все достопримечательности Армении. Говорит: у каждой области, каждого села своя особенность, но их всех объединяет одно – мусор, который не убирался годами.

– При наведении чистоты на Севане с озера и с прибрежных территорий мы собрали только 70 мешков пластика, 2 кузова старых шин. С Разданского ущелья вытащили холодильник, кресло и детскую кроватку, – перечисляет Дима и удивляется. – Ведь армяне такие чистоплотные, кто весь этот мусор скапливает?

Найти мусорящих – сложно, убирающих – очень легко. Как это ни удивительно, первые общественные инициативы русских, переехавших в Армению после развязанной против Украины войны и намеревающихся обосноваться здесь, были именно экологическими.

Сперва небольшими группами, а затем и с тысячами единомышленников русские основали инициативу greengreen_evn, у которой сегодня свыше 7000 участников, и начали очищать Армению от скопившегося мусора.

Так, за прошедшие 1.5 года greengreen_evn очистила не только Ереван, но и многочисленные территории в областях Армении. Было собрано свыше 60 тонн мусора, 25 из них были отправлены на переработку. К русским присоединились и армянские волонтеры, но, все равно, основную работу продолжают делать именно русские. Первые акции группы, конечно, не были восприняты однозначно.

„Насрите обратно, оккупанты хреновы“,– писали некоторые армянские пользователи, но со временем все поняли: если ты не убираешь свой дом, его уберут решившие жить в нем. А продолжить жить в Армении решили 57 тыс. русских.