Лишение белорусского гражданства : Игра в кальмара по-белорусски

Геноцид белорусов продолжается. Янка Белaрус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 107.

Кажется, человек, признавший себя Президентом Беларуси, решил избавить эту страну от белорусов. Пару дней назад Лукашенко раскритиковал введённые в Беларуси антиковидные меры, и Министерство здравоохранения отменило обязательный масочный режим, действовавший с 9 октября. Чтобы угодить диктатору, чиновники готовы создавать условия для заражения 9 миллионов человек.

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В соцсетях шутят, что за ношение маски теперь будут наказывать. В Беларуси установили хождение нового штамма коронавируса – „дельта лайт“, он распространяется быстрее, достаточно одной-двух минут контакта с зараженным человеком. Ежедневно в практически каждой больнице в Беларуси умирает около десятка человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Количество заболевших исчисляется более 2000 человек в сутки. И это данные официальной статистики, которая скрывает правду и занижает реальные цифры.

Тем, кто здоров и на свободе тоже не позавидуешь. МВД предложило лишать гражданства беларусов, которые покинули страну и „работают в интересах западных стран“, „делая все возможное, чтобы навредить государству“. Единственная страна, которая за последние 100 лет действительно массово лишала людей гражданства по политическим мотивам – это нацистская Германия. Национал-социалисты лишили гражданства почти 40 000 человек, в том числе писателей и ученых: Лиона Фейхтвангера, Альберта Эйнштейна, Эриха Марию Ремарка, Стефана Цвейга, Ханну Арендт и многих других.

Сразу после прихода к власти Лукашенко открыто хвалил Гитлера. В ноябре 1995 года в интервью немецкой газете Handelsblatt он заявил, что политика Гитлера – это его образец для подражания: „Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло своей высшей точки. Это соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента“.

Протест на Франкфуртской книжной ярмарке

Есть такой известный белорусский писатель Саша Филипенко. Его книгу „Красный крест“ порекомендовала прочитать сама Опра Уинфри. А сегодня главный рупор белорусской пропаганды, газета „Беларусь Сегодня“, пишет „наше общество уже обсуждает, не лишить ли его гражданства“. Саша выступил в рамках Франкфуртской книжной ярмарки, где сказал:

„Вот уже более года в Беларуси продолжается настоящая гуманитарная катастрофа. В Беларуси не осталось независимых СМИ и театров, закрыты все общественные организации, а за комментарии в интернете арестовывают сотни граждан. Сейчас, когда я выступаю перед вами, в белорусских тюрьмах сидит почти тысяча политических заключенных, но пятый пакет санкции до сих пор только обсуждается и прорабатывается. В Беларуси продолжаются политические убийства – теперь мирных граждан убивают в их собственных домах, но международный трибунал расследований преступлений режима Лукашенко до сих пор не стартовал. Через белорусские тюрьмы прошли более 40 000 человек, а одно попадание в белорусскую тюрьму – это уже пытка, но делегитимизации Лукашенко до сих пор не произошло.

Диктатор фальсифицирует выборы, разворачивает беспрецедентные для современной Европы репрессии, но многие европейские политики и журналисты до сих пор называют его президентом. Только из-за этого человека Беларусь покинули почти 400 000 тысяч человек, которые вынуждены строить новую жизнь вдали от дома.

Но выбирая между свободой целой страны и торговлей с диктатором, Европа всякий раз выбирает второе, а страны вроде Австрии и Бельгии просят ослабить санкции. Теперь, используя вместо снарядов мигрантов, Лукашенко атакует Европу людьми, которые бегут от бед в своих собственных странах. И я не прошу вас решить проблемы этих стран, или проблему моей страны, но я призываю вас активнее выполнять хотя бы то, о чем вы сами заявляете.

Я очень прошу вас перестать ставить запятые там, где давно пора поставить точку“.