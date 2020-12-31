Католики в Беларуси : Митрополит дома

К Рождеству по просьбе Папы Римского вернулся Тадеуш Кондрусевич. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 46

В “белом“ костеле с 24 на 25 декабря святую службу провел митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Увидев его, переполненый зал костела залился громкими долгими аплодисментами. Некоторые прихожане плакали.

В конце августа священнослужитель публично осудил действия ОМОНа, когда силовики в минском Красном костеле заперли протестующих во время разгонов.

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Когда митрополит выехал в Польшу по пасторским и семейным делам, то назад вернуться не смог. Кондрусевича развернули на границе, аннулировали белорусский паспорт и включили его в список невъездных. Лукашенко обвинил священника в намерении «разрушить страну» и в шпионаже против Минска по поручению польских властей.

- Сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я стал на колени, поцеловал землю, поблагодарил бога за возвращение. Это моя земля, я вырос здесь. И я хочу тут жить, хочу тут служить. Я никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал интересы своей страны, – сказал журналистам Кондрусевич.

Лукашенко во время визита врачей прокомментировал возвращение Кондрусевича:

- Позиция была такова, что надо, чтобы он вернулся на эти католические праздники в Беларусь. Знаете, католики – люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали. И я подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков и они нормально это оценят. Ну а он [Тадеуш Кондрусевич], ну в чем он сейчас для нас опасен?

Лукашенко подытожил:«Политических игр не было. Я клянусь».

В Беларуси продолжаются задержания. В среду силовики задержали руководство «Пресс-клуба» – образовательной площадки для журналистов. Основательнице вменяют уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере, а ее сотрудникам – соучастие в преступлении.

Пока пишу колонку, за окном слышу, как десятки людей уже второй выходной идут мимо моего дома с БЧБ-флагами и скандируют: включай мозги, а не телевизор! Протесты продолжаются.