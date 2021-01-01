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Новый годв в Беларуси: Письма Деду Морозу

У большинства граждан страны есть одно общее желание. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 47.

Когда мы были детьми, то под Новый год писали письма Деду Морозу, в которых рассказывали о том как вели себя целый год и каких подарков ждём. Верили, что добрый Дедушка исполнит наши желания. Конечно, эти письма читали наши родители. И старались не разочаровать детей в их вере в чудо.

Мы выросли. Но продолжаем писать письма. Только получатели сейчас иные, не Дед Мороз.

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В эти дни почта работает с большой нагрузкой. Кажется, что сейчас все отправляют е-mail? Это не так. Очень много бумажных писем и открыток уходит по одному и тому же адресу. Увы, это адрес следственного изолятора. Простые белорусы хотят поддержать тех, кто встретит Новый год в заточении. По состоянию на 29 декабря в Беларуси 169 человек признаны независимыми правозащитниками политическими заключенными. Среди них и трое журналистов, которые имели аккредитацию и просто выполняли свои профессиональные обязанности. Вот им и другим «обычными подозреваемыми в беспорядках» и летят письма со словами поддержки и пожеланиями провести следующий год на свободе, в новой стране, без старого президента. Не все эти письма доходят до адресатов, но белорусы продолжают их писать блогерам, бизнесменам, активистам штабов кандидатов в президенты, участникам акций протеста, которые находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны. Ведь такая поддержка важна не меньше, чем тёплые вещи и продукты.

Белоруска Мария Бидуля написала уже 96 писем Виктору Бабарико, претенденту на пост президента, самому сильному сопернику Лукашенко, который находится под стражей с 18 июня. В них она рассказывает о повседневной жизни в стране, ведь писать на политические темы – нельзя. Она даже получила несколько ответов: в этих письмах много тепла и любви. Виктор верит, что именно любовь способна победить всё. К слову, если хотите, чтобы вам пришел из тюрьмы ответ – стоит в свое письмо вложить чистые маркированный конверт и бумагу.

Впрочем, Деду Морозу взрослые белорусы тоже пишут. В шутку: просят исполнить одно на всех общее желание – смена президента. Также они шутят, что бой новогодних курантов в Беларуси произойдет 31 декабря не в 00-00, а в 23-34 (номер статьи Кодекса об административных правонарушениях. Статья 23.34. «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). И украшают свои дома бело-красно-белым декором. И собираются в новогоднюю ночь пойти гулять с глинтвейном в своих районах, вместе с такими же оптимистически настроенными гражданами. А еще они с собой на прогулку собираются взять веру и любовь, ту, которая способна победить всё.

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Kolumne von

45 лет. Журналист-фрилансер.С рождения живёт и работает в Минске. Коротко про себя говорит: „Моя жизнь очень хорошая. Мне всё очень интересно наблюдать, слушать, чувствовать, трогать и нюхать“. Писать старается на темы, которые бросают вызов.

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