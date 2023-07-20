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Законодательство в России: Закон против транс-перехода – чистое зло

Депутаты Госдумы хотят лишить людей возможности избежать мобилизации сменой пола. Это абсурд, поясняет наш автор.

Foto: ap

14 июня Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете тренсгендерного перехода. Запрет касается как возможности менять гендерный маркер в паспорте, так и осуществлять медицинские процедуры (хирургические операции и гормональную терапию), необходимые транс-людям. Казалось бы, это очередной репрессивный закон почти уже тоталитарного государства, ничего удивительного. На самом деле этот закон – новая степень бесчеловечности, и вот почему.

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Во-первых, транс-людей очень мало. По данным Министерства внутренних дел, с 2016 по 2022 год гендерный маркер в паспорте сменили 3050 человек. Это около 500 людей в год. Когда депутаты Думы на повышенных тонах говорят, что люди меняют паспортный пол, чтобы таким образом уклониться от мобилизации и не ехать на войну с Украиной, – это звучит как полный абсурд даже для нынешнего интеллектуального уровня российского законодательного собрания. 500 человек в год? Вы серьезно?

У вас миллион мужчин сбежало из страны за один месяц в 2022 году, спасаясь от мобилизации. Я уже молчу, что транс-люди делают не только MtF переход (male to female), но и наоборот. Но об этом депутаты, видимо, забыли или не знали.

Во-вторых, мало того, что эта группа людей крайне малочисленна и в масштабах страны ни на что не влияет, она еще и в массе своей аполитична. Жизнь транс-людей в России всегда была крайне сложна даже до этого запрета – общая стигматизированность и мифологизированность темы, проблемы с устройством на работу, с получением медицинской помощи, с социализацией, с родными, и вытекающие отсюда психологические проблемы.

Транс-люди были озабочены устройством своей и без того непростой жизни, им было не до политики. Поэтому репрессии против них не просто абсурдны, но и политически бессмысленны.

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Ну и в-третьих – это репрессии не за действия, а за то, кто ты есть. И это самое страшное. Даже зверские законы против оппозиционеров или так называемых иноагентов – это законы против действий или слов, которые мешают воюющему недемократическому государству. А закон против транс-людей – это мера против определенный группы людей.

Российские транс-активисты (которых по пальцам можно перечесть) бьют тревогу, некоторые независимые СМИ об этом пишут, но в основной массе людям в России все равно. Подумаешь, какая-то маленькая маргинальная группа, ее как минимум не замечают, а как максимум, считают какими-то фриками, которые повелись на моду из „загнивающей гейропы“. Их не жалко.

Но именно на такой маленькой, никому не нужной группе государство сейчас опробует новую бесчеловечную норму. Которую потом применит к следующей группе, уже побольше, и к следующей. Именно так работает репрессивный механизм: только поступательно, только увеличивая аппетиты. До тех пор, когда протестовать уже будет некому.

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Kolumne Война и мир – дневник

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Шеф-редактор портала „Такие дела“ (Россия). Автор книг „Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать“ и „Поэтика феминизма“. С марта 2022 года живет в Риге, Латвия.

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