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Повседневная жизнь репрессий в России: Эмиграция понарошку?

Спустя почти шесть месяцев после начала войны наблюдается странное явление: эмигранты медленно возвращаются в Россию.

Ein Mann steht auf einer Leiter und entfernt die Folie von "Stars Coffee" an der Fassade

Moskau Mitte August 2022 – aus Starbucks wird Stars Coffee Foto: /Maxim Shemetov/reuters

В разных источниках я слышала и читала: многие россияне, поспешно уехавшие в начале марта в Грузию, Армению и Турцию (три наиболее популярных безвизовых направления антивоенной эмиграции 2022 года), возвращаются. У кого-то кончились деньги, кто-то не смог найти работу на новом месте, а кто-то, кто уезжал от рисков всеобщей мобилизации, решил, что на родине уже не так и опасно.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Здесь, в Риге, я не вижу оттока приехавших россиян, но вижу другое. Многие стали ездить в Россию на время. И это лично меня сбивает с толку.

Одна моя подруга уже второй раз съездила на родину и вернулась: первый раз, чтобы собрать вещи и съехать со съемной квартиры, второй, чтобы оформить новый загранпаспорт (так как сделать это в Рижском консульстве РФ почему-то долго и почти невозможно). И через месяц поедет снова – чтобы и паспорт забрать, и заодно поработать очно с коллегами.

Другая моя подруга собирается поехать назад в Москву, чтобы продать квартиру. Причем пробыть она там хочет несколько месяцев – чтобы сохранить налоговое резидентство РФ и не платить запредельные налоги с продажи. Третья знакомая тоже успела съездить назад, чтобы поснимать там героев для фильма – она документалистка.

Я и сама начинаю думать, а не съездить ли и мне? Я уехала посреди двух серьезных и дорогих манипуляций с зубами, а так как в Латвии я почти никто, медицинской страховки у меня нет, а стоматология здесь в разы дороже, чем в России, мне имело бы смысл вернуться и закончить начатое.

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Все, кто ездит в Россию, как один говорят, что перемен почти нет. А Москва так и вовсе живет в вечном празднике: люди отдыхают на летних верандах, пьют игристое, загорают в парках. Да, Икеа и H&M закрылись, вместо Макдоналдса теперь что-то под названием „Вкусно и точка“ (и в меню вместо Кока-Колы и Спрайта теперь „Буратино“ и „Дюшес“), но по сути как будто бы жизнь не изменилась. Никакой войны нет, все хорошо.

И это-то самое жуткое. Эта видимость нормальности на фоне тех ужасов, которые российская армия творит на украинской земле. Этот медленный (а потому, видимо, неощутимый) крах всего, что в России было построено за последние 30 лет. Все усиливающиеся репрессии под прикрытием летних фестивалей и „праздников мороженого“. И эта странная возможность спокойно вернуться туда, откуда мы с таким ужасом и так поспешно уехали в начале марта.

Если бы в России начался продовольственный кризис, если бы ввели военное положение, если бы людей массово арестовывали на улицах, если бы закрыли выезд из страны – было бы логичнее, что ли. Понятнее. Было бы легче объяснить себе, от какого ужаса ты уехал. Было бы гармоничнее, в конце концов.

А так – какая-то очередная видимость нормальности. От которой так жутко.

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Kolumne Война и мир – дневник

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журналистка портала „Такие дела“ (Россия). Автор книги. С марта 2022 года живет в Риге, Латвия.

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