Повседневная жизнь репрессий в России : Эмиграция понарошку?

Спустя почти шесть месяцев после начала войны наблюдается странное явление: эмигранты медленно возвращаются в Россию.

В разных источниках я слышала и читала: многие россияне, поспешно уехавшие в начале марта в Грузию, Армению и Турцию (три наиболее популярных безвизовых направления антивоенной эмиграции 2022 года), возвращаются. У кого-то кончились деньги, кто-то не смог найти работу на новом месте, а кто-то, кто уезжал от рисков всеобщей мобилизации, решил, что на родине уже не так и опасно.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Здесь, в Риге, я не вижу оттока приехавших россиян, но вижу другое. Многие стали ездить в Россию на время. И это лично меня сбивает с толку.

Одна моя подруга уже второй раз съездила на родину и вернулась: первый раз, чтобы собрать вещи и съехать со съемной квартиры, второй, чтобы оформить новый загранпаспорт (так как сделать это в Рижском консульстве РФ почему-то долго и почти невозможно). И через месяц поедет снова – чтобы и паспорт забрать, и заодно поработать очно с коллегами.

Другая моя подруга собирается поехать назад в Москву, чтобы продать квартиру. Причем пробыть она там хочет несколько месяцев – чтобы сохранить налоговое резидентство РФ и не платить запредельные налоги с продажи. Третья знакомая тоже успела съездить назад, чтобы поснимать там героев для фильма – она документалистка.

Я и сама начинаю думать, а не съездить ли и мне? Я уехала посреди двух серьезных и дорогих манипуляций с зубами, а так как в Латвии я почти никто, медицинской страховки у меня нет, а стоматология здесь в разы дороже, чем в России, мне имело бы смысл вернуться и закончить начатое.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Все, кто ездит в Россию, как один говорят, что перемен почти нет. А Москва так и вовсе живет в вечном празднике: люди отдыхают на летних верандах, пьют игристое, загорают в парках. Да, Икеа и H&M закрылись, вместо Макдоналдса теперь что-то под названием „Вкусно и точка“ (и в меню вместо Кока-Колы и Спрайта теперь „Буратино“ и „Дюшес“), но по сути как будто бы жизнь не изменилась. Никакой войны нет, все хорошо.

И это-то самое жуткое. Эта видимость нормальности на фоне тех ужасов, которые российская армия творит на украинской земле. Этот медленный (а потому, видимо, неощутимый) крах всего, что в России было построено за последние 30 лет. Все усиливающиеся репрессии под прикрытием летних фестивалей и „праздников мороженого“. И эта странная возможность спокойно вернуться туда, откуда мы с таким ужасом и так поспешно уехали в начале марта.

Если бы в России начался продовольственный кризис, если бы ввели военное положение, если бы людей массово арестовывали на улицах, если бы закрыли выезд из страны – было бы логичнее, что ли. Понятнее. Было бы легче объяснить себе, от какого ужаса ты уехал. Было бы гармоничнее, в конце концов.

А так – какая-то очередная видимость нормальности. От которой так жутко.