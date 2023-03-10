Повседневная жизнь россиян во время войны : Внутри российского страха

В России война почти не присутствует в публичной сфере. Возможно, также для того, чтобы заставить людей поверить в стабильность в неопределенные времена.

В январе я встретилась с моей давней подругой, она живет в Восточной Сибири и мы не виделись восемь лет и мало общались онлайн. Я почти не следила за ее соцсетями и она за моими. Когда мы встретились, то поначалу очень напряженно говорили о бытовых делах, но не про войну.

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Конечно, все равно разговор перешел в наше отношение к происходящему, так как это безусловно нас касается и сказывается на нашей жизни ежедневно: после того как мы обе высказали антимилитаристские взгляды: то она выдохнув сказала “Фух, а я думала ты из этих“, а я в ответ ей “А я думала ты“. И я поняла, что люди сейчас просто боятся говорить то, о чем думают и том, что действительно их пугает и волнует прежде всего.

Этот страх внутри разъединяет, не дает людям почувствовать что они не одиноки и могут свободно говорить о том, что их волнует и что непосредственно влияет на их жизнь.

В середине октября 2022 года социологи независимого проекта “Хроники“ опросили 1685 респондентов в России. И узнали, что 89% респондентов опроса не ожидают, что в ближайшие полгода их материальное положение улучшится, 52% респондентов вынуждены экономить на продуктах из-за роста цен, 50% респондентов заявляют, что существенно выросла стоимость коммунальных услуг, 16% респондентов отметили, что из продажи исчезли важные лекарства и еще 9% сообщили, что кого-то из их семьи сократили на работе или кто-то из родственников потерял бизнес.

Касается это и меня и мою подругу из Сибири и еще миллионов россиян, мы просто постепенно меняем свою жизнь из-за изменяющейся экономики и часто эти изменения не в лучшую сторону.

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Справляясь со стрессом общества и занимаясь общественным мнение, к примеру московские власти тоже немного изменяют и город. Часто в интернете постят пару фото с символикой “Z“ и “V“ из Москвы, которые городские чиновники устанавливают в некоторых местах города и ссылаясь на них, говорят, что вот такова безусловная поддержка горожан.

Однако, искать эту “военную символику“ в пространстве города надо специально и она уже не повсеместна: на экранах рекламы в метро ее нет, в киосках продающих периодику убрали из витрин “патриотические значки и ленты“, которые были в продаже еще летом. На центральных улицах (Тверская, к примеру) этой символики нет вообще: городские чиновники делают так специально, снижая градус заинтересованности в военных делах для жителей города. Кажется, что если знаков нет особо, то и обращаться внимание и интересоваться реальным состоянием дел горожане не будут.

Именно эта невовлеченность в реальное положение дел дает мнимое ощущение “нормальности“ и “стабильности“ для москвичей, да и для жителей других городов.