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Растущие расходы на отопление: Баррикады энергетической войны

Наш автор живет в эмиграции в Эстонии. Цены на газ и электричество там тоже быстро растут. На данный момент он заказал дрова.

Tallinn im Winter

Может стать очень холодно: Таллинн зимой Foto: Madis Veltman/imago

Украина, инфляция и энергетический кризис. Три темы, которые даже не знакомые меж собой жители Таллинна обсуждают вместо погоды. “Энергетической войной Путина“ назвала происходящее премьер-министр Кая Каллас и с ней трудно не согласиться.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Я живу в однокомнатной квартирке в деревянном доме в центре. Отопление выключено, газ идет на подогрев воды в душе и приготовление пищи. И все равно с июня по сентябрь счет вырос с 14 евро до 68. То же происходит с остальными коммунальными услугами. С началом отопительного сезона стоимость коммунальных услуг в Таллинне грозит приблизиться к размеру арендной платы за квартиры.

Выступая с экстренным обращением, приуроченным к началу мобилизации в России, Кая Каллас предупредила, что Эстонию могут ждать и перебои с электричеством, вызванные действиями восточного соседа. Хотя сотрудничество стран почти полностью свернуто, они еще входят в единую энергосистему. Власти РФ уверяют, что не планируют эту систему разрушать, но веры им нет ни малейшей. Не говоря о том, что даже без массовых отключений ситуация с электричеством близка к критической.

“Самое дешевое электричество – то, которое не было потреблено“, – еще один популярный тезис, с которым не поспоришь. Меры господдержки уже анонсированы, но насколько эффективны они будут – вопрос дискуссионный. Да и ответа о том, откуда бюджет возьмет дополнительные ресурсы, тоже нет.

Во дворе у меня высятся “Баррикады энергетической войны“ – гора дров под полиэтиленом. Они тоже подорожали за год в 3 раза, но печное отопление – все еще самый дешевый вариант. Осина, которая в прошлом году стоила 47 евро за кубометр, теперь продается за 120, береза была за 55, а стала 130. Мне повезло, за 90 евро/куб я купил распиленные на части деревянные паллеты. “Я даже уже не пытаюсь заказать. Цены заградительные“, – посмеивается моя эстонская соседка Кристин, глядя как я ношу ценнейший ресурс со двора в сарай.

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Энергетический кризис – повод для тревоги, но не уныния. Эстония твердо поддерживает Украину. И если среди русскоязычных эстоноземельцев кое-кто ратует за отмену санкций против России, то среди самих эстонцев таких почти нет. Не даром одно из важных для понимания эстонского духа слов hakkama saama – “справимся“, “как-нибудь переживем“.

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Kolumne Война и мир – дневник

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журналист, работает в независимом петербургском издании „Бумага“. Он уехал из России.

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