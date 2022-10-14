Растущие расходы на отопление : Баррикады энергетической войны

Наш автор живет в эмиграции в Эстонии. Цены на газ и электричество там тоже быстро растут. На данный момент он заказал дрова.

Украина, инфляция и энергетический кризис. Три темы, которые даже не знакомые меж собой жители Таллинна обсуждают вместо погоды. “Энергетической войной Путина“ назвала происходящее премьер-министр Кая Каллас и с ней трудно не согласиться.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Я живу в однокомнатной квартирке в деревянном доме в центре. Отопление выключено, газ идет на подогрев воды в душе и приготовление пищи. И все равно с июня по сентябрь счет вырос с 14 евро до 68. То же происходит с остальными коммунальными услугами. С началом отопительного сезона стоимость коммунальных услуг в Таллинне грозит приблизиться к размеру арендной платы за квартиры.

Выступая с экстренным обращением, приуроченным к началу мобилизации в России, Кая Каллас предупредила, что Эстонию могут ждать и перебои с электричеством, вызванные действиями восточного соседа. Хотя сотрудничество стран почти полностью свернуто, они еще входят в единую энергосистему. Власти РФ уверяют, что не планируют эту систему разрушать, но веры им нет ни малейшей. Не говоря о том, что даже без массовых отключений ситуация с электричеством близка к критической.

“Самое дешевое электричество – то, которое не было потреблено“, – еще один популярный тезис, с которым не поспоришь. Меры господдержки уже анонсированы, но насколько эффективны они будут – вопрос дискуссионный. Да и ответа о том, откуда бюджет возьмет дополнительные ресурсы, тоже нет.

Во дворе у меня высятся “Баррикады энергетической войны“ – гора дров под полиэтиленом. Они тоже подорожали за год в 3 раза, но печное отопление – все еще самый дешевый вариант. Осина, которая в прошлом году стоила 47 евро за кубометр, теперь продается за 120, береза была за 55, а стала 130. Мне повезло, за 90 евро/куб я купил распиленные на части деревянные паллеты. “Я даже уже не пытаюсь заказать. Цены заградительные“, – посмеивается моя эстонская соседка Кристин, глядя как я ношу ценнейший ресурс со двора в сарай.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Энергетический кризис – повод для тревоги, но не уныния. Эстония твердо поддерживает Украину. И если среди русскоязычных эстоноземельцев кое-кто ратует за отмену санкций против России, то среди самих эстонцев таких почти нет. Не даром одно из важных для понимания эстонского духа слов hakkama saama – “справимся“, “как-нибудь переживем“.