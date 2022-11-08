Инфраструктура в Украине : „Берегите свет!“

Российские ракеты и беспилотники уничтожают украинские электростанции. Экономия электроэнергии сейчас жизненно необходима.

Нам на почту пришла посылка от моей тёти из Харьковской области. Село, в котором она живёт, полгода было в российской оккупации. В начале сентября его освободили. Первым делом тётя решила отправить подарок – это были мешок картошки и мешок лука. Под обстрелами, тётя Валя и ее муж растили эти овощи и, как только заработала почта, отправили их родне в Одессу.

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В тётином селе до сих пор нет света, почта работает на генераторе. В письме, которое сопровождало наш подарок в виде картошки и лука, моя тётя среди сотни слов радости написала: „Берегите свет!“

Я рассказала эту историю на работе и началось.

Был обычный понедельник, я пришла в офис. Моя коллега всё время ходила за мной и выключала свет. Вначале я подумала, что нет ничего странного. Просто, я забываю об экономии электричества, а она без лишних слов, исправляет мои ошибки. Там, где делают новости, всегда суета. И, конечно, бегая по офису из кабинета в кабинет, я могу забыть выключить свет.

Но когда моя коллега выдернула шнур холодильника из сети, я не выдержала и спросила, зачем же ей выключать из розетки даже его? На что она мне ответила, что сейчас промежуток времени, когда надо использовать минимальное количество электроприборов и все украинцы обязаны экономить. А потом напомнила мне мой рассказ и просьбу моей тёти беречь свет.

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Согласно последнему сообщению Президента Украины, тридцать процентов украинских электростанций повреждены или уничтожены в результате попадания российских ракет или иранских дронов-камикадзе. В октябре атаки участились. Большую часть вражеских ракет и дронов удаётся обезвредить украинским военным, но часть всё равно достигает цели, неся с собой кромешную тьму.

Для того, чтобы уцелевшие электростанции справлялись с количеством потребляемой энергии, экономить должны те территории Украины, ситуация в которых лучше. Это касается и моей родной Одессы. Мы должны думать о других.

Энергетики просят не использовать ряд бытовых приборов в промежутке дня с шести до девяти утра и с пяти до одиннадцати вечера. Советуют запастись свечами и готовиться к тяжёлой зиме.

Темнеет сейчас раньше. Возвращаясь домой с работы, я еду по тёмному любимому городу и вижу, как в окнах моих земляков горят свечи. В Одессе есть электричество, эти свечи горят в знак солидарности с такими украинцами, как моя тётя Валя из Харьковской области. Освещение центральных улиц отключает руководство города, а в домах выключают свет сами одесситы.

„Берегите свет!“ – для меня у этой фразы два значения. Одно о том, что надо меньше стирать и гладить, а второе о том, что ни одна проклятая ракета не погасит свет в наших сердцах. Несмотря на то, что тревоги теперь в Одессе звучат часами, мы верим, что всё будет отремонтировано, тьма проиграет и свет появится в доме у каждого украинца.