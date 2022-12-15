Блекаут в Украине : Сам себе медицинским помощником

Когда нет электричества, бывает не только темно. Медицинское обслуживание также больше не работает. Полевой отчет.

В дни самого масштабного блекаута в Украине, у меня был назначен визит к стоматологу. Мы с врачом выбрали промежуток времени, в который обещали свет. Электроэнергию вначале должны были давать по графику. Однако, российские ракеты нанесли украинской энергосистеме такой удар, что все графики утратили актуальность. Включение и выключение света напоминает, скорее, лотерею. То есть, будет свет или нет – это как повезет.

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Откладывать визит к зубному врачу я не могу. Еще до войны я решила осуществить свою мечту и сделать улыбку здоровой и красивой. Для этого мне необходимо было установить брекет-систему. Я установила, но началась война. Вне зависимости от обстрелов или других обстоятельств, брекеты обязуют навещать врача два раза в месяц, как минимум, чтобы был результат. У меня даже были мысли снять это всё, но врач сказала, что в день, когда закончится война, я должна улыбаться красивой и счастливой улыбкой. Аргумент, с которым не поспоришь.

И вот очередной визит. Мне необходимо заменить пломбу. А света нет. Дозвониться до врача невозможно, так как из-за отсутствия электроэнергии, выбивает и мобильную связь. Приехала к своему времени. Во всей поликлинике сидит только моя стоматолог. Меня ждёт. Смотрим друг на друга. Она говорит: „Что будем делать? Света нет, но я могу справиться“. И достаёт все эти страшные пинцеты и зубные инструменты. Затем продолжает разговор: „На моей лампе, которой мы подсушим твою пломбу, еще есть немного заряда, его хватит. Но моя ассистент не пришла, и мне нужна будет твоя помощь. Ты готова?“

„Конечно, я готова!“ – отвечаю ей.

Вы можете себе представить, что значит быть ассистентом стоматолога, у которого вы же и пациент? Для меня это неповторимый опыт. По просьбе врача, я включила фонарик в своём телефоне и светила себе в рот, туда, куда просила доктор. Параллельно надо было подавать инструменты и терпеть процесс, который не люблю с детства. Этот визит завершился успешно. Пломба заменена, брекет-система обновлена, а вот свет так и не дали тогда еще несколько суток.

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Всё происходящее мы в Одессе сейчас называем опытом. Из-за отсутствия электроэнергии, у нас полностью остановлено движение электротранспорта. Мы получаем опыт езды на велосипедах и много ходим пешком. Дома у меня электроплиты, готовить еду приходится на туристической газовой плитке. Ничего, тоже опыт. Мой знакомый придумал лайфхак. Он надрезал жестяную банку из-под пива, перевернул ее выгнутым дном кверху. Туда налил масла, внутрь банки поставил свечку и жарит так кусочки рыбы. Опыт, который каждый из нас предпочёл бы не получать. Но наша задача – выжить.

Моя врач говорит, что в день окончания войны, в день нашей победы, мои зубы должны быть здоровыми, а улыбка неотразимой. На последнем визите она сказала, что брекеты мне осталось носить еще два-три месяца. Как же я жду…