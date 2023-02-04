Российские посольства за рубежом : Скованный цепью с рупором войны

Часто посольство является местом для помощи и поддержки. Другое дело, когда онo представляет страну, которую ты покинул по политическим причинам.

Раньше на уличных протестах и в Москве, и в Петербурге можно было встретить лозунг „Вы нас даже не представляете“ (то есть граждане не отдавали голос за власть). И действительно, люди демократических взглядов и моего возраста, около 30 и младше, в России никогда не имели политического представительства. Иногда 1-2 депутата пробивались в региональные парламенты, порой на уровне отдельных муниципалитетов составляли даже большинство. Но дальше стоял железный барьер из путинских силовиков, судов и избирательных комиссий.

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По-новому я оценил этот лозунг после отъезда из Петербурга в Таллинн. Я, мои друзья и коллеги, кроме тех, кому повезло быть гражданами другого помимо РФ государства, оказались разбросаны по десяткам стран. Ни в одной из которых нет дружественного нам представительства. С одной стороны – страна, в которой ты чужак, пусть даже иногда остеприимно принятый. С другой – российское посольство, которое формально должно помочь мне в трудной ситуации. Но фактически – представляет все то, от чего я бежал, уезжая.

На улице Пикк в Таллинне стоит похожее на торт здание. Его в начале ХХ века построил архитектор Жак Розенбаум, тот что в будущем станет проектировать для германской Organisation Todt. Над домом реет триколор – посольство РФ в Эстонии. Вокруг забор, на котором развешаны протестные плакаты и фото жертв войны в Украине. Каждый раз, когда я прохожу мимо посольства, по коже идут мурашки. Подсознание шепчет – внутри враги.

Знаю, что однажды мне придется войти в двери этого учреждения – за справкой, нотариальным переводом, или паспортом. Даже чтобы отказаться от гражданства, понадобится добрая воля российских дипломатов. Так просто родина не отпустит. Каждый гражданин России воспринимается вертикалью власти как подданный. Я знаю, что не могу рассчитывать в посольстве на благожелательность. В лучшем случае – столкнусь с общероссийским хамством и неуютом, в худшем – с произволом и прямым нарушением прав.

В пятницу 13 января МИД Эстонии объявил о высылке из Таллинна очередной партии российских дипломатов – для достижения паритета по персоналу с посольством республики в Москве. Эмоции смешанные.

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С одной стороны – трудно не поддержать идею. Диппредставительство РФ буквально „рупор войны“ – прямо на главной странице его сайта висит баннер, приглашающий изучить российскую версию „новостей СВО“ – так чиновники лукаво обзывают не спровоцированное агрессивное вторжение российских войск в Украину. С другой – возможности для консульской помощи более чем 80 000 гражданам РФ, живущим в Эстонии, еще больше сокращаются, и еще больше зависят от доброй воли остающихся нескольких дипломатов.

„Скованные одной цепью“, – написал про советских граждан поэт Илья Кормильцев в 1984. Почти 40 лет спустя я, россиянин, даже в эмиграции чувствую вес этой цепи.