Мобилизация в России : Война в каждом россиянине?

Многие россияне покинули свою страну из-за страха быть призванными в армию. Они не хотят ни убивать, ни быть убитыми. Но есть и те, кто одобряет войну.

Про мобилизацию в России с февраля этого года – говорили мало, как бы боялись вслух произносить, то что все понимали будет неминуемым. Многие россияне почти за 8 месяцев ужасающей катастрофы в Украине – даже пытались жить свою обычную жизнь: стараясь не замечать репрессий в России, арестов независимых политиков, закрытия и уничтожения всей независимой прессы.

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21 сентября 2022 года президент России объявил официально о том, что вооруженные силы с мирного положения переходят на военное – началась всеобщая мобилизация, для некой двусмысленности и размытости понятия, власти назвали ее “частичной“. Но это сообщение мгновенно бросило в состояние паники абсолютно всех жителей России.

Многие мужчины, впервые за долгие годы раскрыли свои военные билеты и узнали, что они: солдаты, стрелки АК-74, связисты и так далее. В состоянии шока мои знакомые призывного возраста стали уезжать из страны в тот же день, во все доступные для сейчас страны без виз.

Мой друг из Армении, который получил по упрощенной схеме российское гражданство – передумал его получать поняв в какой он оказался ситуации. Ехать воевать для него немыслимый шаг, более того, не за свою даже Родину.

Те мои друзья, которые не имеют никакого кроме российского гражданств – просто бросают все и уезжают в пустоту: они оставляют стариков родителей, жен, маленьких детей, они бросают работу, учебу, аспирантуру. Что будет дальше никто из них не знает, и кем они будут в новых обстоятельствах они тоже не знают. Но никто из них не хочет и не может даже подумать, что он будет идти в атаку или стрелять в других людей.

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Но это только люди из моего круга.

В Москве на улице и в метро я встретила “других россиян“. “Другими россиянами“ оказались родители и братья моих друзей из Москвы. Они одобряют происходящую войну и многие уже взяли повестки. На улице в Москве можно встретить студентов, которые в некой “горячке“ рассказывают друг другу что они и есть “надежда России“ и обсуждают “линию фронта“ как будто это компьютерная игра, а не территория другого независимого государства.

Вчера в метро слышала разговор молодого призывника в форме, сначала я испытала к нему сочувствие, но послушав как он восхищенно рассказывал другу про оружие, про то как он ездит в БМП на учениях и как в случае атаки надо “прибиваться к земле“.

Я впала в невероятный ужас и жуткую тревогу за то, что я не только не понимаю этих людей, но и никогда не смогу простить эти мысли об убийствах в чужой для них независимой Украине.