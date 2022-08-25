День независимости в Украине : В ожидании зимы

Во Львове нет праздничного настроения. Люди готовятся к холодной зиме из-за отсутствия стабильного водо-, электро- и газоснабжения.

24 августа, в День независимости Украины, исполнится полгода с момента полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Это не та знаменательная дата, которой мы бы хотели, если честно. Прошлогодний День независимости в Киеве отметили парадом, его воздушную часть можно было наблюдать из каждого столичного окна. Теперь гражданские самолеты над Киевом не летают, а любой звук в небе вызывает тревогу. А основной вопрос будущего – не как встречать 31-годовщину современного украинского государства, а как пережить зиму.

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Пока в новостях пишут, что в Швейцарии или Германии готовятся сокращать потребление газа, то в Украине городские администрации закупают буржуйки – примитивные печки и дрова. В прифронтовых регионах жителей попросту готовят к тому, что отопления этой зимой не будет. Можете ли вы себе представить, что в ранее теплых уютных городках возле многоквартирных домов бьют скважины для воды и роют ямы для туалетов, а власти готовят к тому, что зимой у жителей не будет ни центрального отопления, ни горячей воды, ни канализации? Учтите, что при этом с неба каждую секунду может упасть ракета или снаряд.

Даже в столице мэр Киева Виталий Кличко призывает запастись теплыми вещами и одеялами перед грядущей зимой. Настроения общества хорошо демонстрирует страница одного из крупнейших интернет-магазинов страны – у многих позиций раздела “обогреватели“ висит плашка “закончились“. Мы готовимся, а куда деваться.

Ещё мрачнее обстоят дела в оккупации. В доме моей бабушки на севере Донбасса есть печка, которую можно топить, но не осталось окон. И во всех домах по соседству точно так же. Но все равно при этом жить в частном доме кажется роскошью, ведь в старых добрых “хрущевках“ никаких печей нет, а окон нет точно так же.

В городе до сих пор нет электричества, нет воды и нет газа. Популярная в России украинофобская шутка, мол “замерзнете без нашего газа“ обернулась тем, что теперь в оккупированных Россией городах на Донбассе полно российских солдат и техники, но при этом ни газа, ни тепла, ни электричество нет. Ни российского, ни какого-либо ещё.

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Зимой темнеет очень рано и я жду этих холодных ночей с ужасом. Помогут ли одеяла и обогреватели, если Россия продолжит бомбить наши города? Как будут переживать холода те, кто остался без крова над головой и те, кто сейчас защищает Украину? Сколько продлится эта страшная зима? Сколько из нас не доживут до весны?

В городе до сих пор нет электричества, нет воды и нет газа.