Музеи Николаева на войне : Спасти культурное наследие от войны

В Николаеве продолжают падать ракеты. Сейчас музеи эвакуируют.

За четыре с половиной месяца с момента нападения России на Украину, согласно данным украинских властей, в стране было уничтожено не менее 407 культурных и исторических объектов. Организация Объединенных Наций расценивает преднамеренное уничтожение музеев, библиотек и театров в Украине как возможное военное преступление со стороны России.

В Николаеве, на юге страны, активисты готовят музейные экспонаты к длительному хранению и возможной экстренной эвакуации. По словам губернатора Виталия Кима, в ночь на понедельник город подвергся „массированному обстрелу“ ракетами.

В Mykolajiw четыре больших музея, все они были закрыты в первые дни войны, но внутри вот уже несколько недель кипит работа. Местные активисты при поддержке программы ЕС „House of Europe“ и Goethe-Institut в Украине закупили деревянные ящики, защитную пленку для упаковки, крафтовую бумагу, джутовую ткань, другие средства защиты, и принялись помогать работникам музеев консервировать произведения искусства.

Евген Гомонюк, менеджер по коммуникациям Агентства развития Mykolajiw согласился показать, что они уже успели сделать с картинами художественного музея имени Верещагина. Само здание с первых минут дает понять, что здесь серьезно готовятся к защите от возможного удара – все окна и двери наглухо заколочены фанерой. На встречу Евген приходит с толстым рулоном огнеупорного брезента. Он поясняет, что, конечно, все эти средства не смогут защитить от прямого попадания ракеты, но от взрывной волны и даже огня помогут.

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В холле музея, коридорах и технических помещениях повсюду стоят большие деревянные ящики. „В них уже надежно упакованы картины и другие ценные предметы“, – поясняет Евген. Еще несколько десятков картин разных размеров ожидают своей очереди. „Консервация картин – очень тонкая работа, только специалисты могут ее делать. Мы же помогаем их упаковывать и переносить ящики“, – рассказывает молодой человек.

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Кроме упаковочных материалов активисты также доставили музеям приборы, которые смогут поддерживать нужную температуру в хранилищах. Это важно для сохранения экспонатов, потому что сырость и низкие температуры могут их повредить.

В музеях Mykolajiw морально готовятся к тому, что, возможно, и зимой еще будут продолжаться боевые действия. Поэтому во время консервации картин и скульптур учитывают и этот фактор. Как и то, что музейные экспонаты возможно и вовсе придется эвакуировать за пределы области.

„Наше культурное наследие, к сожалению, также является жертвой российской агрессии. Поэтому мы должны сделать все, чтобы сохранить наши музейные коллекции. Украинская культура должна понести наименьшие потери от этой варварской войны“, – говорит Евген, глядя на пустые стены демонстрационного зала художественного музея.