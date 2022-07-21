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Музеи Николаева на войне: Спасти культурное наследие от войны

В Николаеве продолжают падать ракеты. Сейчас музеи эвакуируют.

Feuerwehrwagen vor einem älteren Wohnhaus

В Николаеве каждый день падают ракеты по гражданским объектам Foto: reuters

За четыре с половиной месяца с момента нападения России на Украину, согласно данным украинских властей, в стране было уничтожено не менее 407 культурных и исторических объектов. Организация Объединенных Наций расценивает преднамеренное уничтожение музеев, библиотек и театров в Украине как возможное военное преступление со стороны России.

В Николаеве, на юге страны, активисты готовят музейные экспонаты к длительному хранению и возможной экстренной эвакуации. По словам губернатора Виталия Кима, в ночь на понедельник город подвергся „массированному обстрелу“ ракетами.

В Mykolajiw четыре больших музея, все они были закрыты в первые дни войны, но внутри вот уже несколько недель кипит работа. Местные активисты при поддержке программы ЕС „House of Europe“ и Goethe-Institut в Украине закупили деревянные ящики, защитную пленку для упаковки, крафтовую бумагу, джутовую ткань, другие средства защиты, и принялись помогать работникам музеев консервировать произведения искусства.

Евген Гомонюк, менеджер по коммуникациям Агентства развития Mykolajiw согласился показать, что они уже успели сделать с картинами художественного музея имени Верещагина. Само здание с первых минут дает понять, что здесь серьезно готовятся к защите от возможного удара – все окна и двери наглухо заколочены фанерой. На встречу Евген приходит с толстым рулоном огнеупорного брезента. Он поясняет, что, конечно, все эти средства не смогут защитить от прямого попадания ракеты, но от взрывной волны и даже огня помогут.

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В холле музея, коридорах и технических помещениях повсюду стоят большие деревянные ящики. „В них уже надежно упакованы картины и другие ценные предметы“, – поясняет Евген. Еще несколько десятков картин разных размеров ожидают своей очереди. „Консервация картин – очень тонкая работа, только специалисты могут ее делать. Мы же помогаем их упаковывать и переносить ящики“, – рассказывает молодой человек.

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Кроме упаковочных материалов активисты также доставили музеям приборы, которые смогут поддерживать нужную температуру в хранилищах. Это важно для сохранения экспонатов, потому что сырость и низкие температуры могут их повредить.

В музеях Mykolajiw морально готовятся к тому, что, возможно, и зимой еще будут продолжаться боевые действия. Поэтому во время консервации картин и скульптур учитывают и этот фактор. Как и то, что музейные экспонаты возможно и вовсе придется эвакуировать за пределы области.

„Наше культурное наследие, к сожалению, также является жертвой российской агрессии. Поэтому мы должны сделать все, чтобы сохранить наши музейные коллекции. Украинская культура должна понести наименьшие потери от этой варварской войны“, – говорит Евген, глядя на пустые стены демонстрационного зала художественного музея.

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Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

Anastasia Magazova ist 1989 auf der Krim (Ukraine) geboren. Studium der ukrainischen Philologie sowie Journalismus in Simferopol (Ukraine). Seit 2013 Autorin der taz und seit 2015 Korrespondentin für die Deutsche Welle (DW). Absolventin des Ostkurses 2014 und des Ostkurses plus 2018 des ifp in München. Als Marion-Gräfin-Dönhoff-Stipendiatin 2016 Praktikum beim Flensburger Tageblatt. Stipendiatin des Europäischen Journalisten-Fellowships der FU Berlin (2019-2020) in Berlin. Als Journalistin interessiert sie sich besonders für die Politik in Osteuropa sowie die deutsch-ukrainischen Beziehungen.

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