Сельское хозяйство в Украине : Фермеры в смертельной опасности

На юге Украины в результате войны было сожжено много полей. Но российские мины особенно опасны.

Недавно в украинских социальных сетях обрела популярность картинка. Это был скриншот переписки военного с мамой. Молодой человек рассказывал, как с приходом тепла, он посадил рядом с окопами цветы, лук и салат.

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А я ведь тоже совсем недавно посадила в небольшие горшки декоративные помидоры и горох.

Наши земли всегда были плодородны. Но из-за войны, площади для посевов уменьшатся на семь миллионов гектаров. То есть, на четверть в сравнении с прошлым годом. Мне довелось увидеть собственными глазами, почему так случилось. Я ездила с гуманитарной миссией в деокупированные районы Херсонской и Николаевской областей. Мы возили из Одессы продукты для детей, лекарства и корм для бездомных животных.

Некоторые поля юга Украины полностью выжжены из-за обстрелов. Там, где раньше росли кукуруза и пшеница, огромные ямы от ударов снарядами. Вокруг этих полей гуляют бездомные коровы и козы. Вымя их налито молоком, но сдоить некому. Хозяева этих животных либо погибли, либо в спешке уехали. Есть такие села в Херсонской области, в которых не осталось ни одного уцелевшего дома. Рядом с полями расположены полностью выжженные лесные посадки. Территории, которые были под оккупацией, заминированы.

Но меня поразила не столько такая ужасная картина последствий войны, сколько мужество украинских фермеров. Несмотря на колоссальную опасность, они вышли на посевные работы. К сожалению, для многих, такая смелость оказалась трагичной.

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Во время своей поездки, я познакомилась с одним из таких смельчаков. Его зовут Дмитрий. После того, как украинские войска освободили от оккупантов родное село Дмитрия, он завел трактор и вышел работать в поле. В один из таких выходов, к сожалению, трактор Дмитрия наехал на мину. При отходе, российские войска минировали всё вокруг, они буквально засыпали взрывчатыми веществами всю территорию, с которой бежали. Осколком фермеру выбило глаз, спасти который не удалось.

И таких историй в Украине сейчас очень много. Люди сажают огороды, сеют пшеницу и кукурузу, часто, не задумываются об угрозе, которая может быть на земле. Есть целые поселения, в которых каждый человек так или иначе соприкоснулся со взрывом мины. Кому-то оторвало ногу, кому-то руку. Кто-то и вовсе погиб. Это страшно и никто не застрахован. Некоторые территории обходят саперы, но мины бывают размером со спичечный коробок или спрятаны в игрушку, например, и их можно случайно пропустить.

Эксперты утверждают, что спрос на украинскую агропродукцию за рубежом по-прежнему высок. Основная причина – качество по низкой цене. Однако, украинцы понимают, что каждое зернышко, которое посажено и проросло сейчас в наших полях – бесценно. За него кто-то отдал своё здоровье, а, возможно, и жизнь. Но мы будем продолжать сеять, растить и собирать плоды. Потому что, это отличительная черта многих украинцев.