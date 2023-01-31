Освобожденный Херсон : Без оккупации, но с войной

Два месяца назад произошло освобождение Херсона от российской оккупации. Но боевые действия к херсонцам пришли только сейчас.

Приехать в Херсон я хотела с первых минут, как стало известно о его освобождении от российской оккупации. Я, как и все украинцы, затаив дыхание, наблюдала как отважные жители Херсона выходили на мирные протесты против российской оккупации на протяжении целых трех месяцев. Они, вооружившись только украинскими флагами, шли против российских танков. И останавливали их. На это было невозможно смотреть без слез, страха и восхищения.

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Только через 8,5 месяцев украинской армии удалось освободить Херсон от оккупации. Три дня люди праздновали свое освобождение.

Спустя два месяца эйфория от вновь приобретенной свободы сменилась тревогой. Ежедневно в Херсоне и в освобождённой части Херсонской области гибнут или получают ранения местные жители. С тех пор, как российские подразделения были выбиты на левый берег Днипра, который делит область пополам, они из минометов, пушек и реактивной артиллерии обстреливают город и села вдоль береговой линии.

Между оккупантами и украинской армией постоянно случаются артиллерийские дуэли. „Это наши дают ответ. Не надо пугаться!“ – успокаивающе и немного с гордостью говорят теперь местные, которые за время войны уже научилась различать звуки взрывов.

Россиян теперь здесь называют ни как иначе как „орки“. Вообще, услышать что-то хорошее о Путине, России и самих россиянах в Херсоне сейчас вряд ли удастся. С оккупацией города оккупанты развешали по улицам бигборды с надписями „Россия здесь навсегда“, „Херсон – русский город“ и „Херсон навеки с Россией“. Теперь эти слоганы превратились в местные шутки и мэмы об абсурдности российской оккупации. Часто от местных можно услышать об очередном обстреле ироничное: „О, опять они обстреливают свой навеки русский город!“.

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Несмотря на то, что в Херсоне практически везде уже восстановили электро- и водоснабжение, жизнь сюда не спешит возвращаться. Город пустеет, потому что неизвестно, куда упадет снаряд после очередного хаотичного обстрела. Некоторые районы города, расположенные ближе к берегу реки, полностью вымерли: магазины закрыты, окна заколочены, людей на улицах нет. После 15:00 перестает ходить общественный транспорт, с первыми сумерками даже относительно оживленные улицы пустеют, а в 19:00 начинается комендантский час.

Хоть боевые действия в город пришли после его освобождения, моральный дух и оптимизм у херсонцев остается на высоте. Люди признаются, что после 8 с половиной месяцев жизни в оккупации они только сейчас начали ходить по улицам с поднятыми глазами, а на их лица вновь возвращаются улыбки. Им больше не страшно. Самое главное, что они опять дома. В Украине.

Глядя на херсонцев, которые теперь с гордостью и свободой носят желто-голубую символику, понимаешь, что они готовы терпеть любые страдания, лишь бы только не допустить возвращения оккупантов.