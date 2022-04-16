Культурная память и война в Украине : Стереть воспоминания навсегда

После 2-й мировой войны страна принялась строить “светлое будущее“, в котором не было места для прошлого. Сегодня Украина также борется за свою идентичность.

Если внимательно смотреть по сторонам, гуляя по центру Львова, под отслаивающейся краской на стенах некоторых зданий можно заметить полустершиеся надписи. Это так называемые “призрачные вывески“ – названия бывших лавок и продаваемых в них когда-то товаров. Большинство из них на польском языке и на идише, также встречаются украинские и немецкие.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Ведь до начала Второй Мировой Войны здесь жили сотни тысяч евреев, поляков и украинцев. Спустя лишь несколько лет в живых осталось две сотни евреев, большинство поляков вынудили уехать, а многих украинцев выслали в концлагеря или убили за неприятие советской власти.

Под пристальным вниманием КГБ, страна принялась строить “светлое будущее“, в котором не было места для сложного прошлого. Переименовывались улицы, убирались статуи, замазывались краской вывески магазинов.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Российское вторжение в Украину, которое, как пишут российские СМИ, должно решить “украинский вопрос“, тоже рассчитано на то, что любую память о прошлом можно будет стереть или замазать краской. Самых непокорных украинцев можно будет убить, остальных запугать или купить. А уж потом российская пропаганда и цензура сделают с Украины послушную часть российской империи.

Однако “непокорной“ оказалась вся Украина. Чтобы расправиться с ней, россияне готовы убивать в любых необходимых для этого количествах: уничтожая Мариуполь, бомбя дома в Харькове, расстреливая гражданских на улицах Бучи.

Именно для того, чтобы выжить вопреки “этой смертной любви“ со стороны России, украинцы продолжают защищаться. Они борются за свой язык, культуру, за право самим принимать решения. За то, чтобы не превратиться в призраков на улицах своих городов.

В то же время, Украина продолжает вести переговоры с Россией, надеясь, что это поможет спасти жизни людей. Ведь самое важное – это именно люди и их достоинство, а не территория или власть.

Пока для россиян жизнь также не станет более ценной, чем чувство величия и приобретение обильно политых кровью солдат и их жертв территорий, российско-украинские отношения не наладятся.

А любые искренние разговоры будут возможны лишь с теми россиянами, кто хотя бы выскажет сожаление о том, что делает их государство и соотечественники – не говоря уже о том, чтобы открыто выступить против убийств тех, кого они еще недавно называли “братским народом“.