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Россия и западные санкции: „Путин от этого не пострадает“

Первые последствия санкций касаются лекарств. От этих санкций страдают прежде всего обычные граждане.

Zahnarzt im weißen Kittel untersucht ein kleines Mädchen

У дантистов почти закончились расходные материалы Foto: Imago

Войну на Украине на себе почувствовали жители Северной Осетии. Несмотря на то, что здесь не рвутся снаряди и не слышны автоматные очереди, пострадавшие от войны уже исчисляются сотнями. Всё дело в том, что из аптек стали исчезать импортные лекарства – их производители заявили о приостановке деятельности в России, что привело к тому, что расторопные жулики скупили почти все запасы даже самых простейших медикаментов и теперь торгуют ими нелегально.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Самый наглядный пример – капли для контактных линз, которые стоили около 200 рублей теперь на черном рынке продают за 1000 или дороже. Происходит это даже несмотря на заявления чиновников о том, что жизненно важных лекарств хватит еще на 5-6 месяцев. Люди, которые привыкли, что государство их всегда обманывают, стараются купить последние оставшиеся импортные медикаменты. В частности, это касается французского инсулина и препаратов для щитовидной железы. У них есть российские аналоги, но качество их гораздо ниже.

Помимо лекарств, проблемы испытывают и дантисты, у которых почти закончились расходные материалы, а в случае поломки оборудования его попросту нечем будем заменить. Единственный вариант это перейти на китайские аналоги, но они не идут ни в какое сравнение с произведенными в Европе и США. Поэтому цены на услуги стоматологов взлетели вдвое и это еще не предел.

Люди, не получившие своих лекарств удивляются тем, кто вводил санкции. Они говорят, что от этих санкций страдают обычные граждане, которые не имеют никакого отношения к началу войны. „Путин от этого никак не пострадает“, говорят они. Зато они сами уже страдают.

Недавно стало известно, что Россия может отвести войска от Киева и Чернигова и это разбудило надежды на то, что санкции будут смягчены и хотя бы лекарства и медицинское оборудование снова начнут поступать в страну. Потому что если этого не случится, дети начнут погибать уже здесь. И не от бомб и снарядов, а от отсутствия самых обычных лекарств. И не только лекарств.

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Хирурги в больницах с ужасом ждут момента, когда придется заменять скальпели и другие инструменты. Их тоже пока не научились производить. При том, что даже в СССР обходились своими силами и не так сильно зависели от импорта оборудования. Причем, не только медицинского, а любого другого. В условиях санкций и эмбарго, Советы научились производить жизненно важные вещи, но за 35 лет после распада СССР, эти способности российская промышленность утратила и чтобы восстановить это нужно как минимум, лет 10.

А столько времени у России нет.

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Die Ukraine im Krieg Völlig zerstörte und abgebrannte Gebäude und Busse in Mariupol 5418843 5837922 g5837922

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