Россия и западные санкции : „Путин от этого не пострадает“

Первые последствия санкций касаются лекарств. От этих санкций страдают прежде всего обычные граждане.

Войну на Украине на себе почувствовали жители Северной Осетии. Несмотря на то, что здесь не рвутся снаряди и не слышны автоматные очереди, пострадавшие от войны уже исчисляются сотнями. Всё дело в том, что из аптек стали исчезать импортные лекарства – их производители заявили о приостановке деятельности в России, что привело к тому, что расторопные жулики скупили почти все запасы даже самых простейших медикаментов и теперь торгуют ими нелегально.

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Самый наглядный пример – капли для контактных линз, которые стоили около 200 рублей теперь на черном рынке продают за 1000 или дороже. Происходит это даже несмотря на заявления чиновников о том, что жизненно важных лекарств хватит еще на 5-6 месяцев. Люди, которые привыкли, что государство их всегда обманывают, стараются купить последние оставшиеся импортные медикаменты. В частности, это касается французского инсулина и препаратов для щитовидной железы. У них есть российские аналоги, но качество их гораздо ниже.

Помимо лекарств, проблемы испытывают и дантисты, у которых почти закончились расходные материалы, а в случае поломки оборудования его попросту нечем будем заменить. Единственный вариант это перейти на китайские аналоги, но они не идут ни в какое сравнение с произведенными в Европе и США. Поэтому цены на услуги стоматологов взлетели вдвое и это еще не предел.

Люди, не получившие своих лекарств удивляются тем, кто вводил санкции. Они говорят, что от этих санкций страдают обычные граждане, которые не имеют никакого отношения к началу войны. „Путин от этого никак не пострадает“, говорят они. Зато они сами уже страдают.

Недавно стало известно, что Россия может отвести войска от Киева и Чернигова и это разбудило надежды на то, что санкции будут смягчены и хотя бы лекарства и медицинское оборудование снова начнут поступать в страну. Потому что если этого не случится, дети начнут погибать уже здесь. И не от бомб и снарядов, а от отсутствия самых обычных лекарств. И не только лекарств.

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Хирурги в больницах с ужасом ждут момента, когда придется заменять скальпели и другие инструменты. Их тоже пока не научились производить. При том, что даже в СССР обходились своими силами и не так сильно зависели от импорта оборудования. Причем, не только медицинского, а любого другого. В условиях санкций и эмбарго, Советы научились производить жизненно важные вещи, но за 35 лет после распада СССР, эти способности российская промышленность утратила и чтобы восстановить это нужно как минимум, лет 10.

А столько времени у России нет.