Частичная мобилизация в России : Патриоты становятся пацифистами

Путин отдал приказ о частичной мобилизации 300.000 резервистов. Внезапно народ России занял позицию в отношении войны.

За день до исторической речи Владимира Путина (уже второй в этом году – первая была 24 февраля) вся Россия была в ожидании. Ждали, что объявят всеобщую мобилизацию, другие были уверены, что будет заявлено о тактическом ядерном ударе по Харьковской и Херсонским областям Украины, третьи тешили себя надеждой, что в свете последних провалов российских войск все-таки, случится перемирие.

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Не случилось ни первого, ни второго, ни третьего. Владимир Путин рассказал, что Запад хочет развалить Россию, как развалил СССР 30 лет тому, что никому не позволит угрожать ядерным оружием и что специальная военная операция (как в России принято называть войну на Украине, чтобы не посадили или не выписали штраф) идет по плану.

Мобилизацию при этом действительно объявили, но „частичную“, призвав под ружье 300 тысяч отслуживших граждан.

Самое интересное, что повестки с приказом прибыть в военкоматы вручались некоторым еще тогда, когда Путин не закончил свое выступление, что говорит о том, что решение об этом было принято давно и были определены самые нужные из будущих призывников. А это в основном саперы, танкисты и артиллеристы – о нехватке таких специалистов не раз заявляли все, кто имеет отношение к войне на Украине.

Характерно, что заявление Владимира Путина о мобилизации не стало для z-патриотов, как тут называют самых ярых сторонников войны, радостным событием. Напротив, огромное количество тех, кто еще вчера выступал за „войну до победного конца“ вдруг стали пацифистами и полностью изменили свое отношение к происходящему. Выяснилось, что они и рады бы пойти воевать, но у них есть неотложные дела на гражданке, а мобилизация это не то, о чем они мечтали.

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Обычные люди на улице разделились во мнениях. Те, кто постарше и уже не подпадает под призыв, в разговорах между собой одобряли решение Владимира Путина, а те, кто помладше выступали категорически против.

В больших городах проходили антивоенные митинги с уже давно ставшими традиционными задержаниями. Сотрудники полиции грубо загружали в автозаки молодых парней и девчонок, стоявших с листочками со словами „Нет мобилизации!“

„Гордиться тут нечем, а эта война похожа на какой-то сговор, когда умирают обычные пацаны и гражданские, обе стороны заявляют, что воюют всерьез, а при этом между ними продолжается торговля – почему на трубе за полгода ни одной царапины?“, это разговаривали двое мужчин лет по 40. Они продолжили разговор, имея, видимо, в виду газопровод, идущий по территории Украины. Ответа на этот вопрос ни у кого из них не нашлось.

Уже к вечеру среды, страсти немного улеглись – повестки были вручены всем, кому должны были вручены. Так что, те, кто пока избежал этой участи немного успокоились.

До следующей волны мобилизации.