Беларусь и война на Украине : Белорусы ≠ Лукашенко

Действительно ли белорусы союзники Путина? Войдет ли белорусская армия в Украину?

Еще недавно в социальных сетях белорусы брали на себя коллективную ответственность за то, что допустили ввод российских военных на территорию страны: „Делают они, а стыдно мне!“

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Но кто спросил жителей городов Гомель и Хойники о том, хотят ли они слышать лязг танков и самолетов возле своих домов? Один пенсионер решил за всех своим единоличным мнением. Вышедшие на улицы люди с антивоенными плакатами уехали в тюрьму на 15 суток, а тем временем российские эшелоны с военной техникой продолжают движение к границе.

Впрочем все эти перемещения фиксируются в Telegram-канале https://t.me/Hajun_BY в режиме реального времени. Если неделю назад там было 27.000 человек в подписчиках, то сегодня 88.000. В комментариях много украинцев, которые благодарят за оперативную информацию. В наш компьютерный век стать разведчиком может каждый и данные распространяются очень быстро. Как и фейки.

На днях Лукашенко сказал, что 2 дня назад с территории Украины была запущена ракета „Точка-У“ в направлении Беларуси, ее перехватили. „Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите“. Сходили, посмотрели. Ничего нет. Это называется фактчекинг. Если Лукашенко ищет предлог для вторжения военных в Украину, ему надо лучше стараться.

Лукашенко один, за ним нет народа

Во-первых, армии как таковой у Беларуси нет. А та что есть уже отказывается воевать, говорят, что лучше пойдут под трибунал, в тюрьму, чем на смерть. Офицеры пишут рапорты, что боятся, если перейдут границу, их солдаты или дезертируют или повернут оружие в их сторону. Во-вторых, Лукашенко мечтает о том как сделает буферную, оффшорную Беларусь и будет наживаться на торговле между Западом и Россией. Так ему, конечно, не будет. Ввод собственных войск сделает его окончательно политическим трупом. А возможно и вызовет восстания в городах Беларуси.

Лукашенко не с кем идти войной в Украину, за ним нет народа, как за Зеленским. Я покупала овощи на рынке и разговорилась с продавщицей. Она говорит, что не отпустит на войну сына и мужа, что они выйдут на улицу. И уже не с цветами в руках как в 2020.

Пожалуйста, не считайте, что белорусы равны Лукашенко и Путину. Мы против того, что затеяли сумасшедшие деды. Вчера вечером белорусские партизаны вывели из строя перегон Доманово-Лесная (Брестское отделение белорусской железной дороги). Физически было приведено в негодность оборудование. Скорость поездов с российскими танками упала до 10-15 км/ч. И это мы еще не разозлились. Лукашенко не понимает, что разжигает гражданскую войну. Терпению белорусов есть предел.

Сейчас очень интересно в минских магазинах. Кассирша кричит, что надо спрашивать цену на товары у нее, так как в магазине каждый день переоценка. Цены в целом поднялись на 30-40%. Моя любимая минеральная вода еще 2 недели назад стоила 1-99, а сегодня уже 2-75.

И это как таковые санкции еще до Беларуси не дошли. Но белорусы паникуют осознанно. Просто идут и покупают спички, соль, гречку и муку. Сегодня в магазине рядом с моим домом не было подсолнечного масла, пшена, овсяных хлопьев и соды. Я забрала последних 3 банки консервированных помидоров. Пока стояла в очереди обратила внимание на то, что все впереди меня в корзинах имеют алкоголь.

Мне стало неудобно перед соотечественниками. И я взяла с полки бутылку Мерло производства Чили. Потому что это старая цена, приблизительно 3 евро. А потом неизвестно будет ли в принципе. А я точно захочу выпить за окончание этой безумной войны.