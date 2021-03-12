„Дворцы и замки“ Беларуси : Золотое дно

После фильма Навального о дворце Путина появилось расследование про Лукашенко. Ольга Декснис рассказывает про события в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 68.

В фильме Золотое дно перечислены 18 объектов недвижимости, авторы утверждают, что ими пользуется Лукашенко и его окружение, авторы описывают свою работу так: „это самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко – „самого чистого“ президента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации – „голодранец“. Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни Лукашенко“.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Фильм всего за пару дней набрал почти 4 миллиона просмотров, выбрался в тренды в YouTube, и вызвал общественный резонанс.

Кстати, соавтор фильма Степан Путило с августа 2020 года белорусскими властями объявлен в международный розыск. Он обвиняется в организации массовых беспорядков. Если коротко, то за резкую критику Лукашенко в телеграмм – и ютьюбе-канале Nexta, где собралась самая большая белорусская аудитория – 1,4 млн. подписчиков. В данный момент каналы признаны экстремистскими (произносить, писать и „репостить“ название каналов в Беларуси запрещено).

Лукашенко себя называет „крепкий хозяйственник“ и „народный президент“, а оппозиция – „пересидент“ (пересидел на посту). Сам президент подчеркивает всегда в интервью, что из имущества у него ничего нет. А дорогие вещи – это подарки от обеспеченных людей.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Во время визита завода велосипедов и мотоциклов „Мотовело“ Лукашенко прокомментировал фильм государственному телеканалу БТ и СТВ так: „ я у своего государства ничего не украл, не взял“.

— Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю.

— Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть „дворец“, – говорит Лукашенко. – По-моему, 7×8 (квадратных метров) домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству.

Он отметил, что оппоненты власти стремятся сделать все, чтобы раскачать и сломить страну.

— Все делается для того, чтобы сломить страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить, – резюмировал Лукашенко.

Авторы фильма анонсировали продолжение расследования. А глава КГБ Иван Тертель рассказал о росте террористических угроз со стороны соседних государств против Беларуси, и заверил, что правоохранительные органы имеют „достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы“.