Беларусь и война в Украине : „Братский народ“ как пушечное мясо

Решится ли белорусский диктатор на ввод войск в Украину? Что скрывается под развертыванием региональной группировки российских и белорусских войск?

После объявления частичной мобилизации в России белорусские власти несколько раз успокаивали белорусов и заявляли, что мобилизации не будет. Об этом говорили и Александр Лукашенко, и министр обороны Виктор Хренин, и государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. На днях Лукашенко заявил, что в Беларусь будут переброшены тысячи российских военных. Министерству обороны поручено принять их и всячески содействовать.

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Сегодня по сообщениям несвязанных между собой источников из вооруженных сил Беларуси, Лукашенко принял принципиальное решение провести в Беларуси скрытую мобилизацию. Впрочем заявлять о ней публично он не намерен. Мобилизация пройдет под видом проверки на боеготовность. На первом этапе это не коснется крупных городов, сначала будет мобилизовано сельское население.

Военнообязанных вызовут на сборы. Упор хотят сделать на те военные специальности, дефицит которых обнаружился в российской армии. Скорее всего речь идет о водителях, поварах и техническом и тыловом персонале. Доукомплектация боевых частей делает крайне вероятным сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной.

Рядовые белорусы задаются вопросом: неужели Путин дожал Лукашенко, вынуждает его бросить „братский“ народ как пушечное мясо в жерло своей войны? А учитывая нежелание и неумение белорусов воевать, не будет ли это означать, что за спиной „хромой“ белорусской армии встанут российские заградительные отряды, которые будут стрелять, если бойцы решат бежать.

Следует также учесть боязнь Лукашенко остаться без личной вооруженной охраны, а то и случая военного „дворцового переворота“. Несмотря на усилия пророссийской пропаганды, попытки напугать возможным нападением НАТО на Беларусь, очередной волной арестов количество белорусов готовых умереть за Путина стремится к нулю. А вот вероятность, что имеющие в Украине родных солдаты развернут оружие – увеличивается.

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На сегодняшний день регулярная армия Беларуси насчитывает в общей сложности 45 000 человек, но эти люди не участвовали в реальных боевых действиях, так сильно отличающихся от избиения безоружных протестантов в 2020 году. К тому же вооружение (в в основном зенитные комплексы) заметно устарело и явно уступает реактивным системам залпового огня повышенной мобильности HIMARS, которые есть у Украины. Это войско ВСУ разобьет в первые же сутки. А Беларусь станет полноценным агрессором и будет просто уничтожена.