Как беларусы поддерживают Украину : „За вашу и нашу свободу“

В Беларуси люди борются не только за свою свободу. Они также рискуют жизнью, протестуя против войны России на Украине.

Беларусь режима Лукашенко – соагрессор в варварской агрессивной войне России против Украины. Но есть и другая Беларусь. В 2016 году в Киеве был установлен памятник беларусам, павшим за Украину: тем, кто воевал как доброволец на Донбассе или участвовал в событиях на Евромайдане.

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Беларусы ещё с 2014 года сражаются в Украине под бело-красно-белым флагом против российской агрессии. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года число беларуских добровольцев, воюющих на стороне Украины, значительно выросло.

Пожалуй, самым известным подразделением является полк Кастуся Калиновского, состоящий из двух батальонов. Он был назван именем национального героя, возглавившего в 1863 году антироссийское восстание на беларуских землях. Выбор названия подчеркивает тот факт, что их цель такая же, как у героев восстания из 19-го века – освобождение от российской оккупации.

С февраля 2022 года не менее 27 белорусов погибли, воюя за независимость Украины. Беларуские добровольцы рискуют не только своей жизнью, но и свободой и здоровьем своих близких на родине, находящихся под риском репрессий со стороны режима Лукашенко. Их родственников арестовывают, допрашивают, им угрожают, а в некоторых случаях избивают.

Мать убитого бойца Василия Парфенкова, например, заставили выступать перед камерой на фоне символа „Z“ и заявить о том, что она презирает своего сына. Это видео было впоследствии показано по государственному телевидению. Точное количество беларусских добровольцев, которые воюют за Украину, неизвестно по соображениям безопасности.

Сопротивление войне Путина и Лукашенко проявляется и внутри страны. Когда российские захватчики прошлой весной попытались взять Киев, беларуские рельсовые партизаны саботировали продвижение российских военных составов, выводя из строя железнодорожное оборудование. По данным беларусской правозащитной организации „Вясна“, за диверсии на железной дороге были осуждены 12 человек. Например, в Светлогорском районе партизаны подожгли шкаф с электронной аппаратурой, чтобы перекрыть пути снабжения российских войск. Партизаны получили тюремные сроки от 21 до 23 лет.

„Вясна“ сообщает, что с начала российской агрессии против Украины в Беларуси за проявление антивоенной позиции было задержано не менее 1576 человек. На мой взгляд, люди, противостоящие оккупационным режимам Лукашенко-Путина в стране, где “не до закона“ и где можно быть арестованным за ношение украинской сине-желтой символики или за исполнение украинской песни очень смелые.

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Именно поэтому все демократически настроенные беларусы поддерживают Украину. Они понимают: Беларусь не будет свободной ни от преступного режима Лукашенко, ни от имперского влияния России, пока не будет полностью освобождена Украина. Путин никогда не допустит демократической Беларуси. Беларусские добровольцы знают это и поэтому борются не только за свободу Украины, но и за свою собственную.