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Психологическая война: Белорусские пограничники снова жалуются

Россия направила в Беларусь наемников, готовых к совершению терактов. Украинцы продолжают укреплять границу с Беларусью.

Foto: imago

Пограничный комитет Беларуси с конца февраля жалуется, что украинские пограничники минируют сопредельную территорию, а также показывают непристойные жесты.

„Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дороге еще одного ряда мин?“ – говорится в официальном сообщении.

Действительно, чем? Может быть тем, что уже год как идет война, а партизанская диверсия белорусов по выводу из строя российского самолета вызвала очередную волну арестов и репрессий?

Неудивительно, что в таких узких местах как граница обостряется то, что называется информационной войной.

Источник правозащитников „Gulagu.net“ сообщает, что Россия направила в Беларусь наемников, готовых к совершению терактов. Эти действия должны вынудить Лукашенко участвовать в войне против Украины. Наемники контролируются ФСБ и Минобороны России. Они готовы переодеться в украинскую форму и осуществлять диверсии на территории Беларуси.

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Украинцы же продолжают укреплять границу с Беларусью. И открыто показывают не только противотанковые рвы, минные поля и другие инженерные сооружения, но и психологическое оружие. На границе установлены билборды с обращением к армии Лукашенко. И рядом с желто-синим флагом развевается бело-красно-белый историчный ныне запрещенный белорусский.

На белорусско-украинской границе в 5 пунктах пропуска в ответ появились пропагандистские шедевры творчества с неоднозначными надписями. На одном из таких плакатов изображена украинская столица, а в лупе – американский военный на фоне флага США. Это дополняет фраза: „Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов“.

На втором плакате изображены кадры со Второй мировой войны и фраза „Беларусь помнит“.

В эфире белорусского телевидения официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов пожаловался, что украинцы „установили макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом“. Он говорит, что это якобы „запугивает“ и оказывает „психологическое давление“ на белорусских пограничников.

Украинские пограничники высмеяли белорусских военных, испугавшихся чучела.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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„Мы не пугаем, мы намекаем“ – ответили в Госпогранслужбе Украины.

В сегодняшнюю эпоху интернет-мемов эта игра Schafkopf была бы смешной и выглядела бы по-детски, если бы не отражала взрослую и страшную действительность. А она взрослая. И страшная.

Источник, который я не могу озвучить, утверждает, что с прошлого года белорусских пограничников лишили боевого оружия, оставив только холостые патроны. Не просто не доверяют. Боятся.

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