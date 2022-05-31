Российская эмиграция и война в Украине : С одним чемоданом

В Латвии многие люди говорят по-русски. Это хорошо для российских мигрантов. Но это кажется неправильным.

Я была в Риге раз двадцать – в прошлой жизни. И никогда не могла себе представить, что именно сюда я приеду из Москвы с билетом в один конец. Впрочем, я много чего не могла себе представить: ни того, что война станет реальностью, ни того, что она выгонит меня из моей страны, ни того, что это случится так резко, с одним чемоданом.

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Ту Ригу, которую я знала до этого – маленькую, уютную, почти деревню по сравнению с Москвой, куда ты приезжаешь на выходные, – мне пришлось забыть. И вместо этого открывать для себя другую Ригу – мой новый (временный?) дом. Красивый, солнечный, мирный, с друзьями, которые очень помогли. Но одновременно и совсем чужой: меня тут быть не должно было.

При этом, Рига для такой экстренной эмиграции подходит идеально. Среди трех стран Балтии (вместе с Литвой и Эстонией) Латвия – самая русскоговорящая. После того, как Советский Союз распался и 4 мая 1990 года страна восстановила свою независимость, она стремительно повернулась в сторону Европы. Но и русскоязычного населения тут осталось довольно много.

В результате даже сейчас – притом что государственный язык, конечно же, латышский – русская речь слышна повсюду. Вывески и объявления часто дублируются на русском, в магазинах, кафе и поликлиниках персонал говорит по-русски. Исключение составляют, разве что, бары, где встречается, в основном, молодежь.

Мне и раньше было неудобно говорить здесь по-русски (я тогда не мыслила категориями „имперское сознание“, но чувствовала, что нехорошо в чужой стране считать, что все должны говорить по-русски), и, как в любой загранице, я говорила по-английски. А сейчас мне стало и вовсе стыдно открывать рот. Первые пару недель я говорила на улице исключительно по-английски, но так как кассиры часто, слыша, как мы говорим между собой, охотно сами переходили н русский, то я перестала переживать по этому поводу.

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Я предполагала, что столкнусь тут с какой-то неприязнью к русским, и была готова. Но этого абсолютно нет. Здесь повсюду флаги Украины, наклейки „ПТН ПНХ“ (означающие „Путин иди на хуй“) и „Русский военный корабль, иди на хуй“, а напротив посольства России висит огромное полотно с черно-красным портретом Путина, где его лицо выглядит, как череп. Но это не оскорбляет меня как человека из России. Моя страна не равно государство.

Я бы и в Москве повесила украинский флаг и фразу про военный корабль, но там за такое сейчас даже не штраф, а наказание вплоть до уголовного срока. Даже людей с плакатами „Миру – мир“, „Нет войне“ или „Не убий“ сажают в тюрьму.

A Рига – очень спокойный и доброжелательный город. Ко всем, вне зависимости от национальности и гражданства. Если ты, конечно, не поддерживаешь военных преступников.