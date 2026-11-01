Chancen für eine Annäherung? Die Türkei, das östliche Europa und die EU

Das Verhältnis der Türkei zu den Staaten Osteuropas ist ambivalent. Die Beziehungen zwischen Moskau und Ankara sind von pragmatischer Zusammenarbeit und gegenseitiger Abhängigkeit geprägt. Gleichzeitig betont die Türkei vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine deren territoriale Integrität und versteht sich als Schutzmacht für die Krimtataren. Auch im Südkaukasus und in Zentralasien verfolgt die Türkei eine aktive Bündnispolitik, die regionale Kooperation teilweise befördert, aber auch bestehende Konflikte verschärft.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 26.11.2026, 19.00 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Die Europäische Union und die Türkei haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend voneinander entfernt. Dennoch ist die Türkei auch aus europäischer Perspektive eine wichtige Mittlerin in zahlreichen Konflikten in der östlichen Nachbarschaft. Der russische Krieg gegen die Ukraine ebenso wie der tiefgehende Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien sind Beispiele dafür. Diese Optionen und die dafür erforderlichen Schritte seitens der Europäischen Union stehen im Mittelpunkt der Diskussion.

Mit dieser Veranstaltung drücken die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde und die Stiftung Mercator ihre Wertschätzung für das langjährige Engagement von Ruprecht Polenz für die Beziehungen zum östlichen Europa und zur Türkei aus.

Zur Würdigung spricht der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Christian Wulff ist Rechtsanwalt, Politiker und Bundespräsident a.D.

🐾 Ruprecht Polenz ist seit 2013 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und setzt sich für die Osteuropaforschung in Deutschland ein.

🐾 Sinem Adar ist Leiterin des Centrum für angewandte Türkeistudien in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

🐾 Zaur Gasimov ist Ko-Leiter der Fakultät der Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften an der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul.

🐾 Sabine Fischer ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie moderiert diese Veranstaltung.

Eine Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und der Stiftung Mercator.