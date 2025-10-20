piwik no script img

Zwei Menschen getötetZDF-Partnerfirma in Gaza von israelischer Rakete getroffen

Der Standort einer ZDF-Partnerfirma in Gaza ist von einer Rakete getroffen worden. Ein Mann und sein 8-jähriger Sohn starben bei dem Angriff.

Ein Leichnam ist mit einer Presse-Weste bedeckt, die Hände eines Mannes liegen darauf
Angehörige trauern um einen palästinensischen Journalisten, Deir al-Balah, Gaza, am 20. Oktober 2025 Foto: Alaa Y. M. Abumohsen/imago

epd | Das ZDF hat einen Raketenangriff auf eine Partnerfirma in Gaza gemeldet. Der Standort der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP) in Deir al-Balah im Süden Gazas sei am Sonntagnachmittag getroffen worden, teilte der Mainzer Sender am Abend mit. Bei dem Beschuss seien ein Mitarbeiter der Firma und ein achtjähriger Junge getötet worden. Ein weiterer Mitarbeiter sei verletzt worden.

Die Israelischen Streitkräfte (IDF) hätten auf Nachfrage erklärt, dass der Vorfall geprüft werde, erklärte das ZDF. Chefredakteurin Bettina Schausten sprach den Familien der Opfer „tiefes Mitgefühl“ aus. „Es ist nicht hinnehmbar, dass Medienschaffende bei der Ausübung ihrer Arbeit angegriffen werden“, sagte sie.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Mika Beuster, forderte am Montag eine lückenlose Aufklärung und juristische Strafverfolgung. Zudem erwarte er diplomatische Unterstützung von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). „Wenn freie Mitarbeiter des größten deutschen Fernsehsenders ermordet werden, darf die Bundesregierung nicht tatenlos zusehen“, sagte Beuster.

Themen #Israel Defense Forces (IDF) #Gaza #Gaza-Krieg #ZDF #Nahost-Konflikt #Pressefreiheit
