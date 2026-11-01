S onntag, ich stehe am S-Bahnhof Gesundbrunnen und warte auf D., als ein Typ mit Jeansjacke die ganze Zeit auffällig unauffällig um mich herumschleicht und mich eindringlich ansieht. Ich beschließe, ihn zu ignorieren und blicke auf mein Handy.

Plötzlich steht er direkt vor mir, druckst kurz rum und bringt dann raus: „Entschuldige, bist du Uli?“

Ich sehe ihn an und frage mich, ob das vielleicht auch einer dieser Codes ist, die ich nicht kenne. Vielleicht sowas wie Karen. Habe ich erst neulich verstanden, dass man als Frau, die übereifrig und besserwisserisch tut, so genannt wird. Aber Uli?

„Nee“, sage ich unfreundlich.

Er murmelt „Entschuldigung. Ich warte hier auf eine Frau. Kannst du mir helfen?“

Er kramt in seiner Jackentasche und zeigt mir auf einer Dating-App das Foto einer Frau mit dunklen Haaren und einem Pferdeschwanz wie meinem. „Ich kann mir keine Gesichter merken. Steht sie hier irgendwo?“

„Ah, verstehe“, ich betrachte das Foto genauer und sehe mich um. „Du kannst dir gar keine Gesichter merken?“

Er nickt. „Ist schlimm. Ich würde noch nicht mal meine eigene Mutter erkennen, wenn sie beim Friseur war.“

„Dann war der Friseur schlecht“, sage ich. Er lacht.

Ich deute mit dem Kinn nach links, wo eine Frau in einem Trenchcoat die Treppe herunterkommt. Sie trägt die Haare offen, hat Kopfhörer auf, bleibt nicht weit von uns stehen und sieht in unsere Richtung.

„Das ist sie.“

„Wow, Danke“, sagt der Typ. „Dachte schon, sie kommt auch wieder nicht.“

Während sie sich begrüßen, bin ich froh, dass ich nicht als Uli tituliert wurde. Ich überlege außerdem, ob er immer dachte, dass die Frauen nicht zu den Dates kommen, weil er ihre Gesichter nicht erkannt hat. Dann wären aber seine Fotos auf der App schlecht. Oder er trifft nur Frauen, die sich auch keine Gesichter merken können.

Bevor D. kommt, google ich noch, was eine Uli ist. Eine zeremonielle Skulptur aus Papua-Neuguinea, die männliche und weibliche Eigenschaften vereint. Ach, jetzt wär ich doch gern eine Uli.