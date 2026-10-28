W enn ich im Bad stehe und mich rasiere, so alle paar Tage, einfach dann, wenn es gerade reinpasst, mache ich immer laut Musik an. Mitsingen ist dabei schwierig, weil man sonst Gefahr läuft, hinterher ziemlich gerupft auszusehen. Aber einfaches Mitbrummen klappt ganz gut. Als Charlotte und Milan gestern zum Abendessen da sind, frage ich die beiden nach ihren Lieblingssongs, um mir dann daraus eine schöne Playlist zusammenzustellen.

„Wofür brauchst du denn die Lieder?“

„Fürs Rasieren.“ Kurzes Innehalten. Kichern.

„Meinst du jetzt Lieder, die ich morgens unter der Dusche singe?“, fragt Milan nach. „Oder so all time favorites?“

„Egal. Einfach, was euch so Passendes einfällt“, meine ich.

„Die Pogues gehen immer“, erklärt Milan. „Oder einfach etwas lockerer Folk, so bluegrassmäßig, mit Banjo.“

„Also wenn ich mir die Beine rasiere, brauche ich keine Musik“, ist sich Charlotte sicher. „Aber Banjo für eure Gesichter – das passt.“ Wir fragen uns, ob man hinterher einen Unterschied sieht, wenn man während des Rasierens Heino oder Rage Against The Machine anhört. Oder irgendwas mit Banjo. Als wir über traditionellen Barbershop-Gesang sinnieren, stellen wir uns „Killing in the name of“ in A-Capella-Version vor, irgendwo in einem Barbershop in Kreuzberg oder im Wedding. Und wir sind uns einig, dass es schön wäre, an so einem haarig-heimeligen Ort mit anderen zusammenzukommen, über Gott und die Welt zu plaudern und zwischendurch eine Runde zu singen.

„Sind das nicht lauter Machos, die da hingehen?“, fragt Charlotte.

Wir zucken mit den Schultern. Möglicherweise haben Milan und ich zu wenig Macho intus.

Wir basteln an einer Liste und sind uns sicher, dass alte französische Chansons gut zu einer entspannten und liebevollen Rasur passen würden. Gerne mit etwas Banjo im Hintergrund. Damit könnte auch Charlotte in Bezug auf ihre Beinrasur leben.