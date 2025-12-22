piwik no script img

Zum Abschied des Moderators Jörg WagnerDer lebende Rundfunkauftrag

Am Samstag moderiert Jörg Wagner zum letzten Mal das „Medienmagazin“ bei radioeins. Kaum jemand berichtet noch so akribisch über Medien wie er.

Portät von Jörg Wagner
Jörg Wagner: Wer seine Sendung hörte, der verstand danach besser, wie Journalismus funktioniert Foto: rbb
Anne Fromm

Von

Anne Fromm

Bei Radiomenschen kommt es besonders auf die Stimme an. Und die von Jörg Wagner, das ergibt eine nicht repräsentative Studie unter Zuhörern, klingt nach Abendessen. Nicht etwa, weil Wagner so häufig übers Essen sprechen würde. Sondern weil seine Sendung dann läuft, wenn viele Menschen in der Küche stehen: samstags, 18 bis 19 Uhr.

Dabei wird es Wagner und seinem Medienmagazin nicht gerecht, ihn auf ein Nebenbeigeplänkel zu reduzieren. Jörg Wagner ist eine Institution. Eine „funkische Spitzenleistung des deutschen Medienjournalismus“, wie es einst in einer Laudatio auf ihn hieß.

Seit knapp 30 Jahren macht er eines der wenigen Medienmagazine im deutschen Radio, erst als Redakteur, dann als Moderator, zuletzt als One-Man-Show. Und nun ist Schluss: Am 27. 12. moderiert er seine letzte Sendung. Das Medienmagazin läuft weiter, ab 10. Januar übernimmt die Journalistin Teresa Sickert.

Wagner ist nicht nur ein Mediennerd, er ist auch, und vielleicht in erster Linie, ein Radionerd. Mit Hingabe kann er über die richtigen Mikrophone und Studiotechnik sprechen. Trifft man ihn auf Veranstaltungen, hat er ein mobiles Aufnahmegerät dabei. Mit den O-Tönen, die er damit einfängt, produziert er seine Samstagssendung und daraus einen Podcast, der gern dreimal so lang ist wie die eigentliche Sendung. Sein Podcast war einer der ersten überhaupt im RBB, 2006 war das, da war noch nicht mal das iPhone erfunden.

Die Kürze, der vor allem beim Privatradio so beliebte Einsdreißiger, war noch nie seins. Wenn Wagner einmal anfängt nachzufragen, dann wird daraus ein langes Gespräch.

Recherchen zum eigenen Haus

Am besten hören konnte man das, wenn er die Skandale seines eigenen Hauses aufgearbeitet hat: die misslungene Recherche zu den MeToo-Vorwürfen gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar oder das Ausgabenfiasko unter der Intendantin Schlesinger.

In keinem anderen Medium wurde diese Affäre so kleinteilig aufgearbeitet wie im Medienmagazin. Wagner berichtete auch dann noch, als es schon lange nicht mehr um das italienische Edelparkett in der Chefinnenetage ging. Er legte sich dabei auch mit den eigenen Leuten an, was einigen im Sender nicht gefiel. Der Finanzchef des RBB zog gegen einen Beitrag in Wagners Medienmagazin sogar vor Gericht.

Jörg Wagner ist ein Mediennerd und so war auch seine Sendung gestrickt; mit der Tendenz, ins Feinschmeckerische abzudriften. Die Inhaltsangaben seiner wöchentlichen Podcastfolgen könnten locker eine eigene Strophe im Fanta-Vier-Song „MFG“ füllen: OAM, MTM, KEF, MVFP, MABB – oje, oje. Medienpolitik kann ähnlich schwarzbrotig sein wie die Details der Rentenreform.

Aber Wagner hat sie durchdrungen und verständlich gemacht. Er ist der lebende Rundfunkauftrag und leistete damit der gesamten Branche einen großen Dienst. Denn wer Wagners Sendung hörte, der verstand danach besser, wie Journalismus funktioniert.

Und das ist heute vielleicht wichtiger denn je. Die traditionellen Medien stecken in der Krise, das Internet, Google, die KI graben in immer schnellerer Geschwindigkeit am klassischen Geschäftsmodelle der Presse. Medien ohne journalistischen Anspruch gewinnen an Einfluss und werden zu politischen Kampagnenschleudern. Der mächtigste Verleger Europas, Springer-Chef Mathias Döpfner, liebäugelt mit Donald Trump, während der gleichzeitig versucht, missliebige Medien bis hin zur BBC zu vernichten.

Für kritische Medienberichterstattung immer weniger Platz

Da braucht es kritischen Medienjournalismus, der all das erklärt und auseinander nimmt. Doch für den ist immer weniger Platz: Zeitungen fahren ihre Medienberichterstattung runter und kritische Selbstreflexion ist in vielen Verlagshäusern und Rundfunkanstalten zunehmend unerwünscht.

Dass der RBB auch mit Wagners Abgang an dem Medienmagazin festhält, ist eine gute Nachricht. Dass mit der neuen Moderatorin Teresa Sickert das Magazin erneuert wird, auch. Die schlechte ist: Der öffentlich-rechtliche Sender spart, auch am Medienmagazin. Aus Kostengründen soll es nicht mehr das ganze Jahr durchlaufen, sondern in den Ferien pausieren.

Die letzte Ausgabe des radioeins-Medienmagazins mit Jörg Wagner kommt am 27. Dezember um 18 Uhr live und mit Publikum aus dem Studio 14 in der RBB-Dachlounge.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Medien #RBB #Radio #Journalismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Journalist:innen stehen im Regen vor dem BBC-Gebäude
Trump versus BBC Der „am offensten korrupte Präsident“ verklagt britischen Sender

Donald Trump hat am Montag Klage eingereicht. Er verlangt nicht nur 10 Milliarden Dollar Schadensersatz, sondern verfolgt noch ein anderes Ziel.

Von Steffen Grimberg
Patricia Schlesinge
Vorwurf der Untreue Anklage gegen Ex-RBB-Intendantin Schlesinger

Die Staatsanwaltschaft Berlin klagt Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger an und wirft ihr Untreue vor. Ihr droht eine hohe Strafe.

Paul Ronzheimer vor rotem Hintergrund mit "Bild"-Zeitungs-Logo
Eklat bei Protesten in Gießen Der schmale Grat der Pressefreiheit

Auf der Demo gegen die Gründung der AfD-Jugend wird „Bild“-Vizechef Paul Ronzheimer bedrängt. Legitimer Protest oder Eingriff in die Pressefreiheit?

Von Tobias Bachmann
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal
3
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
4
Gnadengesuch vor Weihnachten Mutter sitzt im Gefängnis ohne Prozess
5
Prügelei beim AfD-Treffen in Gießen „Die haben den Konflikt gesucht“
6
Mitgliederbegehren in der SPD Die SPD wird das Bürgergeld nicht los