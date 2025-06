Zieht die Zentral- und Landesbibliothek ZLB ins Galeria-Gebäude am Alexan­der­platz? Einem Bericht der Berliner Morgenpost zufolge scheint sich eine solche Lösung abzuzeichnen. Der von Ex-Kultursenator Jo Chialo (CDU) bevorzugte Standort an der Friedrichstraße ist wohl vom Tisch. „Der Zug ist abgefahren“, zitiert die Zeitung den Baustadtrat von Mitte, Ephraim Gothe (SPD). Nun buhlt der Investor des Galeria-Gebäudes am Alex, die Commerz Real AG, um die ZLB. Angeblich ist ein Kompromiss gefunden, dem zufolge Galeria seine Flächen um zwei Drittel reduziert. Derzeit beansprucht Galeria 36.000 Quadratmeter, künftig sollen es 12.600 sein. Der Rest der Fläche stünde für die ZLB zur Verfügung. Außerdem steht laut Mopo fest, dass das Warenhaus für die Zeit der Sanierung nicht ausziehen muss. Dafür hatte sich Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) starkgemacht. Ungeklärt ist die zwischen 700 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro teure Finanzierung. (wera)