piwik no script img

Zukunft von IranMit dem Fall des Regimes wird das Land nicht demokratischer

Karim El-Gawhary

Kommentar von

Karim El-Gawhary

Die Mullah-Diktatur muss fallen, das wünschen sich viele. Genauso viele profitieren vom System und halten daran fest. Die Lage in Iran bleibt fragil.

Eine Straßenszene in Teheran mit einem riesigen Propagandaplakat an einem Haus
Viele profitieren vom System: Straßenszene in Teheran am 15. Januar Foto: Majid Asgaripour/West Asia News Agency via reuter

E s gibt 1.001 Grund, gegen das Regime in Teheran zu sein – und für dessen Ende. Die Iraner selbst wissen das am besten, deshalb gehen sie trotz aller Gefahren auf die Straße. Doch die Hoffnung auf ein Ende des Mullah-Regimes sollte nicht dazu führen, die möglichen Konsequenzen zu vernachlässigen – in Iran und in der Region. Iran ist ein ausgehöhltes System. Jahrzehntelange innere Reformen wurden verpasst. Wirtschaftliches Missmanagement, Korruption, der Unwille des Regimes, selbst kleine gesellschaftliche Reformen zuzulassen, haben das Land in eine Sackgasse geführt. Wie viele Male zuvor verlassen sich die Herrschenden auch jetzt darauf, ihre schwindende Legitimität durch blutige Repression zu ersetzen. Damit waren sie schon bei früheren Aufständen erfolgreich und konnten sich so Zeit erkaufen. Die haben die Mullahs aber nie genutzt, um anschließend jene Gründe zu adressieren, die die Menschen auf die Barrikaden gebracht haben.

Mit wachsendem Ärger der Menschen hat irgendwann auch jede Repression ein Ablaufdatum. Das Regime war noch nie so schwach wie heute – und trotzdem ist der Ausgang ungewiss. Die Bilder aus dem Land sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Regime und dessen Ideologie in Teilen der Gesellschaft stark verwurzelt ist, es gibt genug Profiteure, die deshalb daran festhalten. Und so sind die wahrscheinlichsten Szenarien nach einem Sturz des Regimes keine demokratischen.

Ein Teil des Sicherheitsapparates könnte sich vom Regime trennen. Die Prätorianer lassen die Herrscher fallen, zu dessen Schutz sie gegründet worden sind. Die Revolutionsgarden könnten die Mullahs als Last für ihre weitere Macht ansehen, und diese einfach selbst übernehmen. Das wäre ein für die Region – siehe Arabischer Frühling – klassisches Ende eines Aufstandes: Mullah-Diktator weg, ersetzt durch eine direkte Militärherrschaft, die die Ideologie der „Wilayat al-Faqih“, der „Herrschaft der Geistlichen“, als Ballast abwirft. In einem anderen Szenario könnte der Vielvölkerstaat in ein totales Chaos abrutschen, bis hin zu einem längeren Bürgerkrieg, etwa nach syrischem oder irakischem Muster. Dann würde dem Regimekollaps eine lange Phase von Gewalt und Instabilität folgen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die zwei Staaten, die über eine mögliche Intervention sprechen, die USA und Israel, haben dabei unterschiedliche Interessen. Beide hätten kein Problem, mit den Prätorianern zusammenzuarbeiten. Wenn die ihre anti-israelische und anti-amerikanische Rhetorik ablegten. Der Fall Venezuela zeigt, dass dem US-Präsidenten der Zugang zu Ressourcen und Öl am wichtigsten ist. Es geht ihm nicht um einen demokratischen Umbau des Landes, sondern nur darum, freien Zugang zu den Ressourcen zu haben.

Das Regime und dessen Ideologie ist in Teilen der Gesellschaft und vor allem bei den Profiteuren stark verwurzelt

Beim zweiten Szenario, einem möglichen Chaos in Iran, scheiden sich allerdings die israelischen und amerikanischen Geister. Israel könnte mit einer weiteren Fragmentierung der Region gut leben. Es würde versuchen, seine Einflusssphären in der Region auszubauen, ohne die Palästinenserfrage zu lösen. US-Präsident Trump ist dagegen an einer Zersplitterung von Iran nicht gelegen. Denn die daraus folgende Instabilität würde in erster Linie seine wichtigen Bündnis- und Geschäftspartner, die Golfmonarchien, treffen. Denn in der Region selbst wird der Aufstand in Iran nicht nur von Anfeuerungsrufen begleitet, sondern auch mit großer Sorge betrachtet. Auch wenn das Mullah-Regime hier nur wenig Freunde hat, außer jenen, die das Regime selbst aufgebaut hat.

Schiiten verlören ihre Schutzmacht

Die sogenannte Achse des Widerstandes – Teheran, Hisbollah, irakische Milzen, Huthis im Jemen – würde ihren iranischen Sponsor verlieren. Für sie ist das eine Existenzfrage. Damit einher ginge, dass die Schiiten in der Region ihre Schutzmacht verlören. Der Ausfall des Iran als eine der wichtigsten Regionalmächte würde die Region insgesamt in völlig unbekannte Sphären katapultieren. Die Folge dieser Machtverteilungskämpfe und Zersplitterung wäre wahrscheinlich, dass die anderen Regionalmächte wie Saudi Arabien, die Türkei, Ägypten enger zusammenrücken würden. Keine dieser Regionalmächte hat ein Interesse daran, dass ihre Region und ihre Nachbarschaft noch instabiler wird.

Was würde in Teheran nach einer militärischen US-Intervention passieren, die sich zugunsten der Demonstrierenden auswirkt? Wenn dies nicht Chaos und Instabilität sind, wäre das neu Entstandene allerdings mit dem Makel verbunden, mit Hilfe des US-Militärs an die Macht gebombt worden zu sein – mit all den Konsequenzen für Iran und die Region. Wenn die Iraner allein der Motor für Veränderung bleiben, ist der Ausgang ebenso ungewiss. Aber er hätte etwas, dass eine US-Intervention niemals erzeugen kann: die Legitimität des eigenen Volkes.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Karim El-Gawhary

Karim El-Gawhary

 Auslandskorrespondent Ägypten
Karim El-Gawhary arbeitet seit über drei Jahrzehnten als Nahost-Korrespondent der taz mit Sitz in Kairo und bereist von dort regelmäßig die gesamte Arabische Welt. Daneben leitet er seit 2004 das ORF-Fernseh- und Radiostudio in Kairo. 2011 erhielt er den Concordia-Journalistenpreis für seine Berichterstattung über den Arabischen Frühling, 2013 wurde er von den österreichischen Chefredakteuren zum Journalisten des Jahres gewählt. 2018 erhielt er den österreichischen Axel-Corti-Preis für Erwachensenenbildug.. 2024 bekam er das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen. Er hat fünf Bücher beim Verlag Kremayr&Scheriau veröffentlicht. Alltag auf Arabisch (Wien 2008) Tagebuch der Arabischen Revolution (Wien 2011) Frauenpower auf Arabisch (Wien 2013) Auf der Flucht (Wien 2015) Repression und Rebellion (Wien 2020)
Themen #Proteste in Iran #Iranische Revolutionsgarden #Demokratie #Nahost-Konflikt #Iran
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen stehen mit roten Fahnen und Plakaten demonstrierend auf einer Straße
Deutsche Linke und Iran Selektive Solidarität
Kommentar von Peter Nowak

Beim Berliner Gedenken an die ermordete Rosa Luxemburg wird Internationalismus großgeschrieben. Nur ein Aufstand erhält auffällig wenig Aufmerksamkeit.

UN-Botschafter der USA Mike Waltz
+++ Nachrichten zu Iran +++ UN-Botschafter der USA: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“

Präsident Trump droht nach wie vor mit einem Eingreifen in Iran. Nun verlegen die USA Medienberichten zufolge noch mehr Kräfte in die Region.

Viele Menschen bei Protesten auf einer Straße
Gewaltsame Eskalation in Iran Das Regime will töten
Kommentar von Gilda Sahebi

Die iranische Führung scheint zu glauben, dass sie die Bevölkerung ruhig stellen kann. Dabei steigt der Hass auf das Regime ins Unermessliche.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
2
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
3
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
4
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
5
Contra Wirtschaftswachstum Bessere Verteilung statt ressourcenfressenden Wachstums
6
US-Behörde ICE infiltriert Angenommen, nach sechs Minuten Bewerbungsgespräch