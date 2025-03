ZDF -Comedy bei „Späti“Highlights auf der Klappbank

An wirklich jeder Ecke ’n Späti: So fühlt es sich in manchen Momenten in Berlin an. Tatsächlich zieren „nur“ circa 1.000 Spätis die Straßen der Hauptstadt. Als Eckpunkte des Alltags stellen sie nicht nur notdürftige Versorgung in der Mitternachtsstunde, die meist aus Chips, Bier und Zigaretten besteht, sondern bilden einen sozialen Treffpunkt und repräsentieren mit viel Herz die spezifische Berliner Kultur.

Genau die versucht die ZDFneoSerie „Späti“ mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht auf die Beine zu stellen. Hier geht es um einen ganz durchschnittlichen Späti, dessen Besitzer Hakan (Sahin Eryilmaz) kurzfristig in die Türkei reisen muss, seine Tochter Aylin (Gülseren Erkut) jedoch den Laden nicht ganztags stemmen kann. Der tollpatschige Fred (Wilson Gonzalez), welcher jeden Tag am Späti abhängt, versucht daraufhin der Welt zu beweisen, dass er tatsächlich etwas neben Jobverlust und Vergesslichkeit drauf hat und hängt sich als Ladenschwengel rein.

Auf den ersten Blick kann „Späti“ wie ein ZDF-Abklatsch von „Die Discounter“ aus Hamburg wirken, jedoch zeigt die Sitcom recht schnell ihren eigenen berlinerischen Charme. Die Serie versucht der Chaosrealität eines Spätis gerecht zu werden und bringt viel Liebe der Berliner Kulturszene entgegen.

Ganz nach dem Social-Media-Sound „Der Sommer kam und Berlin war der schönste Ort auf Erden“ fängt die Serie die sechs lebenswerten Monate der Hauptstadt ein: ein heruntergefallenes Eis, das traurig auf dem Asphalt schmilzt, überfüllte Mülleimer und das Spiel aus Langeweile und Chaos, das den Prot­ago­nis­t:in­nen der Serie zu schaffen macht.

Echte Verantwortung

Freds Dusseligkeit ist in den ersten Folgen unerträglich unrealistisch. Nicht nur die Kun­d:in­nen vermissen Hakan, sondern auch ich. Wie viel Tollpatschigkeit kann eine Person in sich vereinigen? Fred zeigt zumindest, dass es kein Limit nach oben gibt. Mit den Folgen nimmt aber seine Ungeschicklichkeit ab und damit steigt auch die Sympathie für seinen Charakter. Fred merkt, dass er echte Verantwortung für den Laden mitbringen muss und freundet sich langsam auch mit der anfangs schroffen Aylin an.

Die Highlights der Sitcom sitzen jedoch auf der Klappbank vorm Späti: Marianne (Eva Weißenborn), Helmut (Torsten Michaelis) und Rashid (Falilou Seck). Die drei wetten bei jeder Gelegenheit und haben genau den realistischen, bodenständigen Witz, der die Serie wieder glaubwürdig macht.

Neben wirklich pointierten, amüsanten Dialogen mit so manchen Kund:innen, gibt es auch sehr überraschenden Cameos, wie „Die Discounter“-Schauspieler Marc Hosemann, der im gefälschten Chanel-Trekking-Anzug und Human Puppy in den Laden spaziert oder Rapper Ski Aggu, bei dem Marianne nachhakt, ob er denn überhaupt was durch seine Skibrille erkennen könne.

Neben Freds Tollpatschigkeit muss die Späti-Crew auch noch mit der Vermieterin des Ladens, Frau Gröner (Isabell Polak) klarkommen. Diese will um jeden Preis den Laden in eine Yoga-Oase verwandeln, um jeden Preis heißt hier auch: den der Eindimensionalität, ohnehin eine Schwäche der Serie: Existenzängste um den Späti und Stress haben nämlich anscheinend alle außer der Ladenbesitzer. Und auch die Po­li­zis­t:in­nen sind unnötig lächerlich gezeichnet.

„Hakan’s Späti“ hat zwar ein paar Ecken, wo die Farbe der Story doch deutlich abblättert, aber die Geschichte lebt dann am Ende doch von ihrem Charme. Für eine Kurzstrecke zum Späti ist die Serie also auf jeden Fall eine Fahrt zur ZDF-Seite wert.