Leider werden Jahrescharts immer schon weit vor Ablauf des Jahres erstellt. In der Kategorie Interview des Jahres würde das Gespräch von Sina Maimouni mit dem Kultur- und Medienminister Wolfram Weimer bei mir jedenfalls auf TOP1 für das Jahr 2025 stehen.

In einem neuen Ablegerformat der Sonntagabend-Kultursendung „ttt“, dem „ttt talk“, lud sich die Moderatorin der Sendung Herrn Weimer ins Studio, den sie dann vor Publikum eine außerordentlich großartige Dreiviertelstunde lang interviewt.

Um Wolfang Weimer wird es ja seit Wochen nicht still. Nicht nur wegen möglicher Interessenkonflikte mit der Firma seiner Frau, der Weimer Media Group, deren Anteile er für die Zeit seines Regierungsmandats nach heftiger Kritik einem Treuhänder übergeben hat.

Auch seitens Kultur- und Medienschaffender gibt es deutliche Kritik an dem, was er so vorhat – oder besser an dem, was er nicht vorhat. So kündigt er im „ttt-talk“ an, es werde ein supertolles Papier zu dem Problem mit den Streaminganbietern geben, die sich verpflichtet hätten, in die deutsche Filmbranche milliardenschwer zu investieren. Nun liegt das Papier mit der Ankündigung eines „Investitions-Boosters“ vor und die Kritik, eine Mogelpackung zu sein, reißt nicht ab.

Auch darum geht es im talk, der als Gesprächsformat auch ein bisschen experimentiert: Zu jedem großen Themenpaket kommt ein prominenter Vertreter aus Kultur- und Medienwelt per Video zu Wort, der die Kritik an den Minister stellvertretend vorträgt.

Gleich zu Beginn des Interviews jedoch lässt es sich Maimouni nicht nehmen, den Minister minutenlang zu seiner Firma zu befragen. Keine Sekunde lässt sie ihn entkommen, nichts durchgehen, konfrontiert ihn hart, aber immer sachlich mit all den Vorwürfen und Fragen rund um die Weimer Media Group und den von ihr veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee.

Sehr lange war kein so knallhartes Interview mehr im Fernsehen zu sehen. Ein kleines bisschen liegt das natürlich aber auch daran, dass der Interviewte zwar freundlich bleibt, das ist aber auch schon alles, was er an diesem Abend leisten kann.