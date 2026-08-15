Wochentaz-Podcast : Enteignung ist die halbe Miete
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Mit Wohnraum schnell reich werden? Das versprechen Immo-Bros und geben fragwürdige Tipps. Dabei sind es die Mietenden, die einer Stadt ihren Wert geben.
In dieser Woche haben wir eine Spezialfolge für euch, es dreht sich nämlich alles um den Mietenwahnsinn in Deutschland – und was man dagegen tun kann.
wochentaz-Redakteur Mitsuo Iwamoto ist zu Gast und spricht darüber, wie Mietende üppige Aktionärs-Dividenden finanzieren. Dabei, sagt Mitsuo, seien es doch die Bewohner*innen, die der Stadt erst ihren Wert verleihen würden. Er plädiert für eine neue Praxis der Wertschätzung.
Die Autorin und Mietenaktivistin Lara Schulschenk hat in der Bubble der sogenannten Immo-Bros recherchiert und spricht darüber, was hinter dem Versprechen steckt, mit Wohnraum schnell reich zu werden. Und darüber, warum dieses Versprechen nicht nur für Mietende gefährlich werden kann.
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