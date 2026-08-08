Wochentaz-Podcast Warum die Droge „Monkey Dust“ so gefährlich ist

„Monkey Dust“ heißt eine synthetische Droge, die sich gerade mehr und mehr verbreitet in Deutschland. Sie wirkt nach Sekunden, ist billig und macht extrem schnell abhängig. taz-Reporterin Sophie Fichtner hat Süchtige getroffen und berichtet davon, wie schwer es ist, von dem braunen Zeug loszukommen.

Und dann ist taz-Nord-Redakteur Daniel Wiese zu Gast, er liebt die Berge und hat recherchiert, woher unsere Sehnsucht nach hohen Gipfeln kommt und welche Gefahren sie auch birgt.

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