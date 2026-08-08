Wochentaz-Podcast : Warum die Droge „Monkey Dust“ so gefährlich ist
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Eine Pfeife „Monkey“ kostet 10 Euro und macht extrem euphorisch – aber auch extrem schnell süchtig. Berge können ebenfalls süchtig machen – sehnsüchtig.
„Monkey Dust“ heißt eine synthetische Droge, die sich gerade mehr und mehr verbreitet in Deutschland. Sie wirkt nach Sekunden, ist billig und macht extrem schnell abhängig. taz-Reporterin Sophie Fichtner hat Süchtige getroffen und berichtet davon, wie schwer es ist, von dem braunen Zeug loszukommen.
Und dann ist taz-Nord-Redakteur Daniel Wiese zu Gast, er liebt die Berge und hat recherchiert, woher unsere Sehnsucht nach hohen Gipfeln kommt und welche Gefahren sie auch birgt.
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