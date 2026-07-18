Wochentaz-Podcast : Hitzefrei fürs Hirn
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Auf einer Ostseeinsel wird mit bedrohlichen Viren experimentiert. Und eine taz-Datenrecherche zeigt, wie heiß es im Klassenzimmer wirklich ist.
In dieser Folge geht es um zwei Trends, denen wir lieber nicht folgen sollten – die Klimaerhitzung und Virenepidemien.
taz-Gesundheitsredakteurin Manuela Heim hat eine Expedition zur Forschungsinsel Riems in der Ostsee unternommen. Zwischen Sicherheitsschleusen und Versuchsschweinen ist sie dabei der Frage nachgegangen: Beherrschen die Viren uns oder beherrschen wir die Viren?
An Hitzetagen raucht der Kopf, besonders bei Schüler:innen. Trotzdem sind die meisten Schulen auf die steigenden Temperaturen kaum vorbereitet. Dabei gäbe es viele Lösungen. Von einigen berichtet taz-Volontärin Clara Dünkler.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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