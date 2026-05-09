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Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger gucken in die Kamera, darüber steht Reingehen - die Geschichten der Woche

Wochentaz Podcast Alles Männer oder was?

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Wie lassen sich junge Männer politisch wieder vom rechten Rand weglocken? Und wie altert man gut als Mann? Gespräche zur Männertaz.

Sophie Fichtner
Tobias Schulze
Ambros Waibel
von Sophie Fichtner, Tobias Schulze und Ambros Waibel

Am Donnerstag ist Herrentag. Anlässlich dieses Tages erschient zum ersten Mal eine Männertaz, aus der zwei Geschichten in der neuen Folge Reingehen besprochen werden.

Parlamentskorrespondent Tobias Schulze spricht mit Sophie Fichtner über Politik für junge Männer. Er hat Grünenpolitiker Felix Banaszak getroffen, der auf Playboy-Interviews und Social Media setzt, um Männer für grüne Politik zu gewinnen. Geht seine Strategie auf?

Ambros Waibel, Redakteur bei taz2, erzählt, wie man als Mann alt werden kann. Denn Männer haben mehr Optionen, als hässlich, einsam oder unnahbar zu werden.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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Themen #Podcast „Reingehen“ #wochentaz #Männlichkeit #männertaz
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