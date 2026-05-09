Wochentaz Podcast : Alles Männer oder was?
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Wie lassen sich junge Männer politisch wieder vom rechten Rand weglocken? Und wie altert man gut als Mann? Gespräche zur Männertaz.
Am Donnerstag ist Herrentag. Anlässlich dieses Tages erschient zum ersten Mal eine Männertaz, aus der zwei Geschichten in der neuen Folge Reingehen besprochen werden.
Parlamentskorrespondent Tobias Schulze spricht mit Sophie Fichtner über Politik für junge Männer. Er hat Grünenpolitiker Felix Banaszak getroffen, der auf Playboy-Interviews und Social Media setzt, um Männer für grüne Politik zu gewinnen. Geht seine Strategie auf?
Ambros Waibel, Redakteur bei taz2, erzählt, wie man als Mann alt werden kann. Denn Männer haben mehr Optionen, als hässlich, einsam oder unnahbar zu werden.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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