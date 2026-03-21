Wochentaz-Podcast Im Land der Glücklichen

Die Dänen sind mit ihrer Demokratie zufrieden, sie zahlen gerne Steuern, sie gelten als eine der glücklichsten Gesellschaften – wie kann das sein? Das fragt Sophie Fichtner Antje Lang-Lendorff, Gesellschaftsredakteurin der wochentaz. Sie hat Robert Habeck in Kopenhagen getroffen, um diese Frage zu beantworten.

Auch bei der Barrierefreiheit der Bahn gibt es noch einiges zu verbessern. Selbstbestimmt mit dem Zug reisen ist für Menschen im Rollstuhl quasi unmöglich. Die freie Journalistin Katharina Federl erzählt vom neuen ICE L, der den Einstieg mit dem Rollstuhl erleichtern soll, und historischen Bahnsteighöhen, die heute für Probleme sorgen.

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