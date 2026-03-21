Wochentaz-Podcast : Im Land der Glücklichen
Empfohlener externer Inhalt
Von Dänen können wir viel lernen: Minderheitsregierungen, Glück, Gemeinschaft. Auch bei Barrierefreiheit in Zügen lohnt ein Blick in andere Länder.
Die Dänen sind mit ihrer Demokratie zufrieden, sie zahlen gerne Steuern, sie gelten als eine der glücklichsten Gesellschaften – wie kann das sein? Das fragt Sophie Fichtner Antje Lang-Lendorff, Gesellschaftsredakteurin der wochentaz. Sie hat Robert Habeck in Kopenhagen getroffen, um diese Frage zu beantworten.
Auch bei der Barrierefreiheit der Bahn gibt es noch einiges zu verbessern. Selbstbestimmt mit dem Zug reisen ist für Menschen im Rollstuhl quasi unmöglich. Die freie Journalistin Katharina Federl erzählt vom neuen ICE L, der den Einstieg mit dem Rollstuhl erleichtern soll, und historischen Bahnsteighöhen, die heute für Probleme sorgen.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert