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Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger blicken in die Kamera, darauf steht der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"
Foto: Sima Ebrahimi

Wochentaz-Podcast Im Land der Glücklichen

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Von Dänen können wir viel lernen: Minderheitsregierungen, Glück, Gemeinschaft. Auch bei Barrierefreiheit in Zügen lohnt ein Blick in andere Länder.

Sophie Fichtner
Antje Lang-Lendorff
von Sophie Fichtner, Antje Lang-Lendorff und Katharina Federl

Die Dänen sind mit ihrer Demokratie zufrieden, sie zahlen gerne Steuern, sie gelten als eine der glücklichsten Gesellschaften – wie kann das sein? Das fragt Sophie Fichtner Antje Lang-Lendorff, Gesellschaftsredakteurin der wochentaz. Sie hat Robert Habeck in Kopenhagen getroffen, um diese Frage zu beantworten.

Auch bei der Barrierefreiheit der Bahn gibt es noch einiges zu verbessern. Selbstbestimmt mit dem Zug reisen ist für Menschen im Rollstuhl quasi unmöglich. Die freie Journalistin Katharina Federl erzählt vom neuen ICE L, der den Einstieg mit dem Rollstuhl erleichtern soll, und historischen Bahnsteighöhen, die heute für Probleme sorgen.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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Themen #wochentaz #Demokratie #Minderheitsregierung #Dänemark #Barrierefreiheit #Bahnverkehr #Podcast „Reingehen“
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