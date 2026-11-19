Wer über die BMX Bandits spricht, darf von Kurt Cobain nicht schweigen. Bekannt sind die Bilder von US-Popstar Cobain mit T-Shirt der Band, in einem Radiointerview sagte er einst, dass er bei den BMX Bandits spielen würde, wenn er nicht bei Nirvana wäre. Die Bedeutung der BMX Bandits ist mit Cobains Fantum selbstredend nicht auserzählt.

Entstanden 1985/86 im Zuge der C86-/Anorakpop-Bewegung sollten sie in Glasgow zum dynamischen Zentrum des schottischen Gitarren-Undergrounds der achtziger und neunziger Jahre werden. Zahllose wichtige Akteure spielten irgendwann mit: Eugene Kelly von der anderen Kurt-Cobain-Lieblingsband The Vaselines, Sean Dickson von den Soup Dragons, Joe McLinden von Groovy Little Numbers und viele mehr.

Nicht zuletzt bildeten die BMX-Bandits-Mitglieder Norman Blake und Francis MacDonald die Keimzelle der in den 1990ern extrem angesagten und ebenfalls noch aktiven Combo Teenage Fanclub. Es muss im Proberaum jedenfalls zugegangen sein wie in einem Taubenschlag, „28 Leute in den ersten zwanzig Jahren“, berichtet BMX-Bandits-Sänger und -Mastermind Duglas T Stewart in dem Dokumentarfilm „Teenage Superstars“, der von der schottischen Indieszene handelt. Längst ist das Kommen und Gehen nicht mehr so rege, heute arbeitet man mit schlanker Kernbesetzung.

BMX Bandits BMX Bandits: „15 Big Ones“ (Tapete/Indigo) „Teenage Superstars“, Regie: Grant McPhee. (GB 2017), 126 Min. Kostenlos bei plex.tv.de

Wer die BMX Bandits bisher nicht auf dem Radar hatte, kann sich jetzt dank des Hamburger Indielabels Tapete einen guten Einblick in ihr Werk verschaffen. Angesichts eines in 40 Jahren Bandexistenz prall gefüllten Archivs musste die Auswahl für „15 Big Ones“ idiosynkratisch ausfallen.

Humorvoll-beschwingt

Trotzdem sind die wichtigsten Singleveröffentlichungen dabei, etwa „Serious Drugs“ aus der Zeit, als die BMX Bandits bei Creation Records unter Vertrag waren. Wie charmant, liebenswert und verspielt die Songs der BMX Bandits waren, wird gleich zum Auftakt deutlich. „E102“ ist ein humorvoll-beschwingter Lovesong in irritierend ungleichmäßigem Tempo, und es kommt ein Kazoo zum Einsatz.

Nichts Naheliegendes war seinerzeit auch bei der Wahl des Bandnamens am Werk. Er habe sich dabei von den Beach Boys inspirieren lassen, sagt Stewart: So wie Brian Wilson eigentlich den südkalifornischen Strand gehasst habe und nie Surfen war, habe er nie etwas mit dem Jugendkult BMX-Fahren am Hut gehabt. „BMX Bandits“ ist der Titel eines australischen Spielfilms von 1983, in dem die damals 16-jährige Nicole Kidman ihre erste Hauptrolle spielt. Der Titel „15 Big Ones“ knüpft jetzt erneut eine Verbindung zu den Beach Boys, ein Album von ihnen aus dem Jahr 1976 trägt denselben Titel.

Dem Werk ist ein limitiertes Bonus-Album beigefügt, genau wie „15 Big Ones“ von Stewart persönlich kuratiert. Darauf sind Stücke enthalten, die bisher nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hätten, weil sie – so Stewart – auf abseitigen Veröffentlichungen, Tribute-Alben und Samplern verstreut erschienen und längst vergriffen sind. Zu hören ist beispielsweise eine bezaubernde Coverversion von Jonathan Richmans „That Summer Feeling“.

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Leider fehlt „What A Wonderful World“ von der zweiten BMX-Bandits-EP. Als Anorak-Teen war es mein Lieblingslied, aber erst Jahre später, als der Song wieder Powerplay im Radio erhielt, erfuhr ich, dass er im Original aus der Feder von Louis Armstrong stammt. Zweifellos mit Fug und Recht hatte ich diesen Evergreen Duglas T Stewart zugetraut.

Gegen leblose Dogmen

In seinem neuesten Buch, „Still In A Dream“, über Gitarrenpop der Jahre 1984 bis 1994 beschreibt der britische Journalist Simon Reynolds, wie sich Mitte der achtziger Jahre an verschiedenen Orten der Welt Musikszenen von den leblos gewordenen Dogmen des Post-Punk abwendeten und dessen didaktischem Ernst zu entkommen versuchten. Der C86-Szene und ihrer feinsinnigen Regression ins Kindliche widmet Reynolds dabei ein eigenes Kapitel.

Klar ist: Jedes Antidogma birgt die Gefahr, selbst zum Dogma zu erstarren. Die BMX Bandits ahnten von Anfang an die Fallstricke dessen, was man später „Indie-Spießertum“ nennen sollte. Verzinkter Humor und verschmitzte Schrulligkeit waren immer schon Teil ihres Habitus. Und Stewarts Gesang klang nie introvertiert und verdruckst, sondern artikuliert ein breites Spektrum – von happysad bis albern.

„15 Big Ones“ folgt der Band in ihren unorthodoxen Wandlungen bis in die jüngere Gegenwart. Es finden sich psychedelisch angehauchte Stücke wie „Foggy“, das angeravete „Come Clean“ und die euphorisierende Powerpop-Preziose „I Wanna Fall In Love“. Auch latent fiese 70s-Rock-Anspielungen wie in „Little Hands“ kommen vor. Das umwerfende „Doorways“ wäre in einer besseren Welt ein amtlicher Radiohit geworden. Meistens geht es in den Songs irgendwie um Liebe, ihre Umstände und Umständlichkeiten. Schön lässt sich nachvollziehen, wie mit der Zeit der Gitarrensound der BMX Bandits immer verschmierter wird, das Songwriting hingegen immer markanter und eigenwilliger.

Nach dem Input der beiden Zusammenstellungen versteht man nachdrücklich die Verehrung für Duglas T Stewart und seine Mitwirkenden. Und doch hat Stewart das Gefühl, nie richtig losgelegt zu haben – so sagt er es in der erwähnten Doku „Teenage Superstars“. Gar nicht schlimm, fügt er tiefenentspannt hinzu: Die goldene Zeit jeder Band sei eh genau die vor dem Durchstarten. „15 Big Ones“ erzählt denn auch davon, was in den 40 Jahren hätte sein können. Jedem Pop-Romantiker sei nahegelegt, sich in diesen Raum der perfekten Potenzialität zu begeben.