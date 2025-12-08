piwik no script img

Weniger neue Solaranlagen auf DächernMinisterin Reiche verschreckt Haus­ei­gen­tü­me­r:in­nen

Die Zahl neuer Solaranlagen auf Dächern ist 2025 stark gesunken. Die Diskussion um die Förderung verunsichert Interessierte, so der Branchenverband.

Montage einer Photovoltaik-Anlage.
Droht ein Ende des Booms? Solardächer waren bislang in Deutschland sehr populär Foto: Karin Jähne/imago
Anja Krüger

Von

Anja Krüger

Die Nachfrage nach Solaranlagen auf Eigenheimen ist in diesem Jahr stark zurückgegangen. Bis Ende Oktober wurden 28 Prozent weniger Photovoltaikanlagen auf Wohnhäusern errichtet als im Vergleichzeitraum 2024. Das teilte der Bundesverband Solarwirtschaft am Montag mit. Der Verband führt den Rückgang auch auf die Verunsicherung zurück, die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit der Ankündigung eines Förderstopps ausgelöst hat.

Die Photovoltaik (PV) hat eine große Bedeutung für die deutsche Energiewende. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Im dritten Quartal 2025 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Montag 64 Prozent des Stroms von Erneuerbaren produziert – so viel wie noch nie im Juni, August und September. Bis 2030 sollen in Deutschland Solaranlagen mit einer Spitzenleistung von insgesamt 215 Gigawatt installiert sein, sowohl in Form großer Anlagen auf Freiflächen als auch auf den Dächern von Gebäuden.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat für große Verunsicherung im Markt gesorgt

Carsten Körnig, Bundesverbands Solarwirtschaft

Der Strom aus Dachsolaranlagen von Privathäusern spielt dabei eine immer größere Rolle. Von Anfang 2000 bis heute ist die Zahl der Solaranlagen auf Eigenheimen von 1,7 Millionen auf 4,1 Millionen gestiegen. Während der Coronakrise haben viele Ei­gen­heim­be­sit­ze­r:in­nen in ihre Immobilie investiert, eine Solaranlage auf dem Dach steigert den Wert eines Hauses. Auch die Energiepreiskrise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat zu dem Boom beigetragen. „Diese Sonderkonjunktur ist abgeflaut“, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, der taz.

In den ersten zehn Monaten 2025 wurden in Deutschland auf 357.395 Dächern Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 30 Kilowatt installiert, im Vergleichszeitraum 2024 waren es 495.661. „Wir gehen nicht davon aus, dass sich an diesem Trend bis Jahresende etwas ändert“, sagte Körnig.

Feste Einspeisevergütung soll fallen

Neben der schlechten Wirtschaftslage – Bür­ge­r:in­nen scheuen tendenziell in Krisen tendenziell große Investitionen – und dem Auslaufen der Sonderkonjunktur ist nach einer Befragung des Solarhandwerks durch den Verband die Politik für die sinkende Nachfrage verantwortlich. „Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat mit ihrer Ankündigung, Hand an die Förderkulisse anzulegen, für große Verunsicherung im Markt gesorgt“, sagte Körnig. Viele Haus­ei­gen­tü­me­r:in­nen warten also erst einmal ab, was passiert.

Der Hintergrund: Ministerin Reiche hat angekündigt, die feste Einspeisevergütung für Dachsolaranlagen abzuschaffen. Details sind noch unklar. Heute bekommen Be­trei­be­r:in­nen von Photovoltaikanlagen eine feste Vergütung für den Strom, den sie ins Netz einspeisen. Die Förderzusage, zurzeit etwa 8 Cent pro Kilowattstunde, gilt für 20 Jahre.

Reiche ist der Auffassung, dass sich Solaranlagen auch ohne diese Förderung selbst tragen. Doch potenzielle In­ves­to­r:in­nen sehen das offenbar anders. Einer Umfrage des Bundesverbands Solarwirtschaft unter 1.000 potenziellen An­la­gen­käu­fe­r:in­nen zufolge würden 60 Prozent bei einer Streichung der Förderung nicht in Photovoltaik investieren. „Eine Halbierung des Marktes im wichtigen Heimsegment können wir uns nicht leisten“, sagte Körnig. Das gelte nicht nur für die wirtschaftlichen Folgen für die Branche, sondern auch für das Erreichen der Klimaziele.

Auch die Grünen machen Reiche für die sinkende Nachfrage verantwortlich. „Viele Menschen möchten sich durch Solaranlagen aktiv an der Energiewende beteiligen“, sagte die grüne Bundestagsabgeordnte Katrin Uhlig. „Was sie dafür brauchen, ist eine verlässliche Grundlage.“ Doch die notwendige Planungssicherheit werde gezielt von Katherina Reiche torpediert.

Die Bundesregierung habe durchaus weitere Hebel in der Hand, um den Ausbau der Photovoltaik zu forcieren. „Sie könnte etwa gegenüber der EU-Kommission stärker auf eine beihilferechtliche Genehmigung des Solarpaket I hinwirken“, erklärte sie. Mit den darin enthaltenen verbesserten Förderbedingungen ließe sich vor allem das große Potenzial von Solaranlagen auf Gewerbedächern besser ausschöpfen.

Intelligenter als in der Vergangenheit

Das Bundeswirtschaftsministerium reagiert gelassen auf die rückläufige Nachfrage. In den vergangenen Jahren seien die Ziele beim Ausbau der Photovoltaik übererfüllt worden, sagte ein Sprecher des Ministeriums der taz. Im September hatte Reiche ein Gutachten, das sogenannte Energie-Monitoring, zur Zukunft der Erneuerbaren vorgelegt. Daraus hatte sie ihre Ankündigung nach Abschaffung der festen Einspeisevergütung für Dachsolaranlagen abgeleitet.

Das Bundeswirtschaftsministerium bereite auf Grundlage des Monitorings derzeit konkrete Gesetzesentwürfe vor, sagte der Sprecher. „Ein Ziel dabei ist, neue PV-Anlagen zukünftig noch besser in den Strommarkt und das Stromnetz zu integrieren. Der Zubau soll also weitergehen, aber intelligenter als in der Vergangenheit.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Energiewende in Gefahr #Energie #Katherina Reiche #Photovoltaik #Klimawandel #Solarenergie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Balkonkraftwerk
Katherina Reiche gegen Erneuerbare Förderstopp für private Solardächer

Betreiber von Wind- und PV-Anlagen sollen den Netzausbau mehr mitfinanzieren, sagt die Wirtschaftsministerin. Grüne befürchten „viele Verlierer“.

Von Bernward Janzing
Ein Mann mit Bauhelm trägt ein Solarpanel
Solarenergie wächst exponentiell Das Zeitalter der Sonne wird keiner mehr stoppen

Solar ist die billigste Stromquelle in der Weltgeschichte. Wächst die Branche so weiter, könnte sie bald den Strombedarf der ganzen Welt decken.

Von Lalon Sander
Eine Solaranlage auf einem Dach hinter grünen Blättern
Debatte um Solarförderung Keine Zuschüsse mehr für Sonnenenergie?

Stadtwerke-Verband fordert Förder-Aus für neue Photovoltaikanlagen. Die SPD kritisiert den Vorstoß als verfehlt.

Von Bernward Janzing

klimawandel

Ein Flugzeug des Typs Airbus A320 Neo startet vom Flughafen in Stuttgart.
Studie zum grünen Fliegen Klimaneutraler Luftverkehr kostet über fünf Billionen Dollar

Eine Dekarbonisierung der Luftfahrt ist nur mit massiven Investitionen erreichbar. Eine Studie empfiehlt schnellere Bahnverbindungen.

7.12.2025

Blick auf die Altstadt von Bad Wimpfen – Fachwerkhäuser dicht gedrängt
Chemiefabrik im Verdacht Die klimaschädliche Abgasfahne aus Bad Wimpfen

Forscher weisen in der Luft im Raum Frankfurt extreme Werte der Chemikalie SF6 nach. Ihre Erklärung: Das Gas muss aus einem Leck bei einer Firma nahe Heilbronn stammen.

Von Bernward Janzing

6.12.2025

Abgeholze Fläche mit umgelegten Bäumen am Rand eines Regenwaldes
Abschwächung der EU-Waldschutzverordnung „Pragmatische Lösung“ oder „dramatischer Fehler“?

Die Zustimmung der extremen Rechten im EU-Parlament hat es möglich gemacht: Europa verwässert seine Regeln für entwaldungsfreie Lieferketten.

Von Eric Bonse

5.12.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Berichterstattung über Anti-AfD-Proteste Freiheit verpflichtet
2
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
3
Disziplinarverfahren wegen Aktivismus Aktiver als die Polizei erlaubt
4
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
5
Heftige Kritik an der Bundesregierung Asylpolitisches Forum warnt vor Aushöhlung des Grundgesetzes
6
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören