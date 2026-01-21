piwik no script img

Weniger Schokolade, höherer PreisMilka Alpenmilch ist „Mogelpackung“ des Jahres

Milka Alpenmilch Schokolade hat seine Preise intransparent erhöht, sagen Verbraucherschützer. 90 statt 100 Gramm für 1,99 statt 1,49 Euro.

Milka-Schokoladentafeln liegen in einem Supermarktregal
Mogelpackungen: Die Tafel Schokolade kostet jetzt mehr, dafür ist aber auch weniger drin! Foto: Anton Geisser/imago

afp/taz | „Mogelpackung“ des Jahres aus Verbrauchersicht ist die Milka Alpenmilch Schokolade. In einer Online-Abstimmung fielen zwei Drittel der Stimmen auf das Produkt aus dem Hause Mondelez, wie die Verbraucherzentrale Hamburg am Mittwoch mitteilte. Die Schokoladentafel wurde Anfang des Jahres 2025 dünner und gleichzeitig teurer: Die Füllmenge pro Tafel sank von 100 auf 90 Gramm, der Preis stieg von 1,49 auf 1,99 Euro.

An der Abstimmung beteiligten sich laut Verbraucherzentrale so viele Verbraucherinnen und Verbraucher wie seit sechs Jahren nicht mehr – 34.731 Menschen gaben ihre Stimme ab. Noch nie in der zwölfjährigen Geschichte der Wahl habe ein Produkt einen derart hohen Stimmenanteil erreicht. „Das Abstimmungsergebnis ist ein Denkzettel, wie man ihn deutlicher kaum geben kann“, erklärte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Die Abstimmung hatte am 5. Januar begonnen, zur Auswahl standen die Milka-Schokolade, eine Backmischung von Dr. Oetker, ein Müsli von Kölln, ein Nudel-Fertiggericht von Knorr und Kaffeesticks von Jacobs. Die Auswahl basiert auf der „Mogelpackungsliste“ der Verbraucherzentrale, die Produkte auflistet, bei denen Hersteller oder Händler den Preis intransparent erhöht haben, meist durch geringere Füllmengen bei gleichbleibendem oder sogar steigendem Preis.

Die Verbraucherzentrale hatte Anfang September wegen der Milka-„Mogelpackung“ gegen den Hersteller Mondelez auch Klage vor dem Landgericht Bremen eingereicht und argumentiert, dass ein „deutlicher“ Hinweis auf die Reduzierung des Inhalts fehle. Verhandelt wird darüber im April. Die Verbraucherzentrale will juristisch geklärt wissen, ob die Füllmengenreduzierung „nicht nur ärgerlich, sondern auch irreführend“ war.

Höhere Kakaopreise

Mondelez hatte die Entscheidung mit hohen Einkaufskosten verteidigt: „So haben sich beispielsweise die Kakaopreise in den letzten zwölf Monaten fast verdreifacht und ein Rekordniveau erreicht“, erklärte Sprecherin Jenny Linnemann vergangenen September. Auch andere Kosten, etwa die für Energie, Verpackung und Transport, blieben hoch, insgesamt sei damit die Herstellung der Produkte deutlich teurer geworden.

Gemeinsam für freie Presse

Ein Fleischer im US-amerikanischen Dallas legt eine Portion Hack in Einwickelpapier
Ernährung Forscher kritisieren US-Empfehlung für Fleisch

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält die Entstehung der neuen US-Richtlinie für intransparent, es fehlten Belege.

Von Jost Maurin
Kühe im Kuhstall
Kennzeichnung der Haltungsform Mehr Fleisch aus besseren Ställen

Der Anteil von Fleisch aus den höheren „Haltungsform“-Stufen in Supermärkten steigt. Besonders bei einer Tierart verbessern sich die Haltungsbedingungen.

Von Jost Maurin
Alois Rainer (CSU), Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat, mit erhobenem Zeigefinger
Krisenvorsorge der Bundesregierung „Update“ der Lebensmittel-Notreserve soll anlaufen

Die neue Bedrohungslage in Europa rückt die Vorsorge mit wichtigen Nahrungsmitteln stärker in den Blick. Der Notfallplan soll erneuert werden.

