Wen kannte Epstein in Europa?Deutsche Ermittlungen gefordert

afp/ap/dpa | Mehrere Sicherheitspolitiker im Bundestag haben eine systematische Auswertung der neu veröffentlichten US-Unterlagen zum Fall des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein durch deutsche Staatsanwaltschaften gefordert. Die deutschen Behörden sollten sich „die Epstein-Akten genau anschauen und gegebenenfalls amerikanische Behörden nach weiteren Informationen anfragen“, sagte der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dem Handelsblatt (Freitagsausgabe).

Von der Bundesregierung verlangte von Notz Auskunft, inwieweit deutschen Nachrichtendiensten und anderen Sicherheitsbehörden Kenntnisse über Epsteins Taten sowie über dahinterstehende „ausbeuterische, kriminelle oder pädokriminelle Netzwerke“ und deren internationale Bezüge bekannt gewesen seien.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums, Marc Henrichmann (CDU). In die „unsäglichen Epstein-Machenschaften“ seien offenbar hochrangige Entscheider aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verwickelt gewesen, sagte er dem Handelsblatt. Die Enthüllungen böten „erhebliches Kompromittierungs- und Erpressungspotential“. Es müsse geprüft werden, ob dadurch Entscheidungen „zu Lasten der Sicherheit Deutschlands und Europas“ beeinflusst worden sein könnten. Das Parlament werde den Sicherheitsbehörden dazu Fragen stellen.

Mögliche geheimdienstliche Dimension?

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, hielt deutsche Bezüge für möglich. „Angesichts der zahlreichen Verflechtungen in europäische Machtzirkel ist es keineswegs ausgeschlossen, dass sich Verflechtungen auch nach Deutschland ergeben können“, sagte der dem Handelsblatt. Für die strafrechtliche Aufarbeitung verwies Fiedler auf die enge Zusammenarbeit von deutschen und US-Ermittlungsbehörden. Er erwarte, dass deutsche Stellen in einschlägigen Fällen beteiligt würden.

Zugleich sah Fiedler eine mögliche geheimdienstliche Dimension. Sollte sich der von Polens Regierungschef Donald Tusk geäußerte Verdacht einer möglichen russischen Einflussoperation bestätigen, „würde das zahlreiche Folgefragen aufwerfen, die auch uns hier betreffen“.

Das Justizministerium in Washington hatte vor einer Woche mehr als 3 Millionen weitere Dokumente zum Fall Epstein veröffentlicht, darunter E-Mails, Fotos und Videos. Darin erscheinen wieder die Namen zahlreicher Persönlichkeiten. Epstein soll im Verlauf der Jahrzehnte mehr als 1.000 Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Der bereits 2008 verurteilte Epstein wurde 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen. Rund einen Monat später wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

Ermittlungen gegen Norwegens Ex-Regierungschef

In Norwegen wird nach den neuesten Veröffentlichungen im Fall Epstein gegen den Ex-Ministerpräsidenten und früheren Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland, ermittelt. Der Norweger wird der schweren Korruption verdächtigt, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. „Wir sind der Ansicht, dass es hinreichende Gründe für Ermittlungen gibt“, sagte der Chef der norwegischen Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Pål K. Lønseth, demnach.

Die Ermittlungen sollen klären, ob Jagland während seiner Amtszeit als Generalsekretär Geschenke, Reisen und Kredite angenommen hat. Das implizieren laut NTB Informationen aus den Akten rund um den Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Die Dokumente sollen zeigen, dass Jagland zwischen 2016 und 2018 mehrfach Kontakt mit dem US-Geschäftsmann hatte. In diesem Zeitraum war der Norweger sowohl Generalsekretär des Europarates als auch Mitglied des norwegischen Nobelkomitees. Von 2009 bis 2015 war er dessen Vorsitzender.

Norwegischen Medien zufolge sollen sich Epstein und Jagland über Immobilienkäufe ausgetauscht haben. Außerdem habe Jagland einen Urlaub mit seiner Familie auf Epsteins Insel geplant, der aber nicht zustande gekommen sei. Als Ex-Generalsekretär des Europarates genießt Jagland Immunität. In Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen ihn hat die Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität das norwegische Außenministerium gebeten, die Initiative zu ergreifen, um diese aufzuheben.

Weltwirtschaftsforum kündigt Untersuchung an

Die neuesten Epstein-Veröffentlichungen haben neben Jagland noch mehrere andere Norweger in Bedrängnis gebracht. Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit etwa steht seitdem unter großem Druck: Sie soll über Jahre private Mails mit dem verurteilten Sexualstraftäter ausgetauscht haben. Auch das Weltwirtschaftsforum hat eine Untersuchung der Verbindungen seines Präsidenten, den Norweger Börge Brende, zu dem verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein angekündigt. Das WEF wolle „die jüngsten Enthüllungen“ über die Teilnahme von Brende „an drei Geschäftsessen mit Jeffrey Epstein sowie die anschließende E-Mail- und SMS-Kommunikation klarstellen“, erklärte die Organisation am Donnerstag. Der Risikoausschuss habe beschlossen, dafür eine „unabhängige Überprüfung einzuleiten“.

Brende stammt aus Norwegen und war dort lange Abgeordneter der konservativen Partei, sowie Umwelt-, Handels- und Außenminister. Seit 2017 ist er Präsident des WEF, das jedes Jahr im Januar das berühmte Treffen in Davos in den Schweizer Bergen ausrichtet.

Britischer Premier Starmer lehnt Rücktritt ab

Der wegen der neuen Epstein-Enthüllungen stark unter Druck geratene britische Premierminister Keir Starmer hat einen Rücktritt abgelehnt. „Ich beabsichtige, diese wichtige Arbeit für unser Land weiterzuführen“, sagte Starmer am Donnerstag bei einer Rede im südenglischen Hastings. Er entschuldigte sich aber auch bei den Opfern des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, weil er den britischen Labour-Politiker Peter Mandelson, der ein Freund Epsteins war, vergangenes Jahr zum britischen Botschafter in den USA ernannt hatte.

„Es tut mir leid, was Ihnen angetan wurde, es tut mir leid, dass so viele Menschen mit Macht Sie im Stich gelassen haben“, sagte Starmer, „Es tut mir leid, dass ich Mandelsons Lügen geglaubt und ihn ernannt habe.“ Die Opfer von Epstein hätten „ein Trauma erlebt, das die meisten von uns kaum nachvollziehen können“, sagte Starmer weiter. Starmer hatte Mandelson Anfang vergangenen Jahres zum US-Botschafter ernannt und im September nach damaligen Epstein-Enthüllungen wieder entlassen.

Pannen bei den Epstein-Files: Josef von Nazareth und Hund geschwärzt

Bei der Unkenntlichmachung identifizierender Informationen über mutmaßliche Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sind dem US-Justizministerium diverse Fehler unterlaufen. Das hat eine Prüfung durch die Nachrichtenagentur AP und andere Medienorganisationen offengelegt: Die Reporter entdeckten Beispiele schlampiger, uneinheitlicher oder fehlender Schwärzungen in der bislang umfangreichsten Veröffentlichung von Akten aus den jahrelangen Ermittlungen gegen Epstein, der sich 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle nach offiziellen Angaben das Leben nahm.

Eine kuriose Fußnote dieses Vorgehens ist indes eher auf Übereifrigkeit zurückzuführen: In einem Zeitungsausschnitt, der in dem Datensatz enthalten ist, schwärzte das Justizministerium offenbar den Namen „Josef“ aus einer Bildunterschrift zu einem Krippenspiel in einer kalifornischen Kirche. „Ein Krippenspiel, das Jesus, Maria und (GESCHWÄRZT) zeigt“, heißt es. In einer E-Mail, die in den Daten enthalten ist, scheint zudem der Name einer Hündin unkenntlich gemacht worden zu sein: „Ich habe eine Stunde damit verbracht, (GESCHWÄRZT) auszuführen und dann eine weitere Stunde, sie zu baden, zu föhnen und zu bürsten. Ich hoffe, sie riecht besser!!“, heißt es in der E-Mail.