piwik no script img

Wechsel im KanzleramtMerz’ neue Graue Eminenz

Philipp Birkenmaier soll künftig das Büro von Kanzler Friedrich Merz leiten. Ein Mann vom CDU-Wirtschaftsflügel, auf dem große Hoffnungen ruhen.

Ein Mann im Anzug schaut ernst in die Kamera
Der Neue im Kanzleramt: Philipp Birkenmaier Foto: dts/imago
Anna Lehmann

Von

Anna Lehmann

Schon mal von Beate Baumann oder Jacob Schrot gehört? Nein? Kein Ding. Beide haben mal das Kanz­le­r:in­nen­bü­ro geleitet, und eine der wichtigsten Eigenschaften in diesem Job ist es, hocheffizient, aber quasi unsichtbar zu sein. Dass Schrot nun doch – ein bisschen – zur öffentlichen Person geworden ist, liegt daran, dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) ihn als Büroleiter gefeuert hat. Offiziell heißt es in der am Montag verschickten Pressemitteilung zwar, man habe sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Aber na ja.

Dass es im Kanzleramt nicht rund läuft und Merz Probleme hat, Partei und Fraktion hinter sich und seiner Politik zu versammeln, kann jede und jeder seit Monaten verfolgen. Nach taz-Informationen deutete sich ein Wechsel im Kanzleramt daher bereits seit November an.

Wobei die Kritik sich nicht nur an Schrot, sondern vor allem an Kanzleramtschef Thorsten Frei entzündet. Der bleibt erst mal, insofern wird Schrot auch als Bauernopfer gesehen.

Schrots Nachfolger steht indes schon fest: Philipp Birkenmaier soll neuer Büroleiter werden. Der 50-jährige Volljurist, der an der TU Dresden promovierte, bringt zwei für den Job wichtige Qualitäten mit: Er ist der Öffentlichkeit kaum bekannt, in der CDU aber bestens vernetzt.

Wirtschaftspolitiker durch und durch

Birkenmaier war vor knapp 20 Jahren schon mal als Referent im Kanzleramt angestellt, damals beim eher unbedeutenden Normenkontrollrat, der die Bundesregierung in Sachen guter Gesetze berät. Ab 2012 arbeitete er sieben Jahre lang als Geschäftsführer für den Parlamentskreis Mittelstand (PKM), in der Unionsfraktion der mitgliederstärkste Machtblock.

Angela Merkels Wirtschaftsminister Peter Altmaier holte ihn 2019 als Stabsstellenleiter für Mittelstandsstrategie in sein Haus. Mit dem Regierungswechsel wechselte Birkenmaier als Bundesgeschäftsführer in die CDU-Parteizentrale und organisierte zusammen mit Generalsekretär Carsten Linnemann die Erarbeitung des neuen Grundsatzprogramms.

Er ist jemand, der Politik organisieren kann und weiß, welche Akteure man wie und wann einbinden muss

Christian von Stetten, Vorsitzender Parlamentskreis Mittelstand

Das 2024 einstimmig verabschiedete Programm trägt denn auch deutlich beider Handschrift, mit einem Bekenntnis zu einer „konsequenten Mittelstandspolitik“, einer „positiven Grundhaltung zum Unternehmertum“ und der Ablehnung einer Vermögensteuer.

Im Wirtschaftsflügel der Union ist die Freude über die Neubesetzung in Merz’ Vorzimmer groß. Der Vorsitzende des PKM, Christian von Stetten, sagte der taz, Birkenmaier habe bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er über große wirtschaftspolitische Expertise verfüge. In die CDU und in die Parteizentrale sei unter seiner Führung neuer Schwung eingekehrt. Von Stetten glaubt, dass Birkenmaier diesen auch ins Kanzleramt tragen kann. „Er ist jemand, der Politik organisieren kann und weiß, welche Akteure man wie und wann einbinden muss. Das wird der Arbeit dieser Bundesregierung guttun.“

Von Stetten, der seit 15 Jahren für den PKM spricht, kennt Birkenmaier lange und hält große Stücke auf ihn: Er sei für den neuen Job bestens gerüstet. „Es ist ihm gelungen, die Erarbeitung des neuen Grundsatzprogrammes so zu organisieren, dass die gesamte Partei mitgenommen wurde.“ Das habe dazu geführt, dass die Partei so geschlossen wie nie in den letzten Bundestagswahlkampf gehen konnte.

Ein sanfter Hinweis darauf, was Birkenmaier nun leisten soll: die Partei und den Kanzler wieder zusammenbringen. Und natürlich mit dem Flügel versöhnen, der Merz ins Kanzleramt trug – dem Wirtschaftsflügel.

Merz habe mit der Personalie Birkenmaier ein Zeichen an seine Kritiker gesetzt – aber noch keine Lösung für die Probleme präsentiert, meint ein alt-gedienter CDU-Politiker und früherer Weggefährte Merkels. Er beschreibt Birkenmaier als „sehr bodenständig, sehr anständig und vor allem hervorragend im Mittelstand vernetzt“. Aber hat Zweifel, ob dieser die hohen in ihn gesetzten Erwartungen überhaupt erfüllen könne, „nämlich die teils chaotischen Entscheidungsprozesse in der Koalition zu lichten“. Dazu müsse Birkenmaier zum einen Vertrauen zur SPD aufbauen. Zum anderen aber müsse die Aufgabenverteilung im Kanzleramt klarer werden.

Letzteres ist dann wohl Chefsache.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kanzleramt #Personal #Kanzler Merz #Bundesregierung #CDU
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann im Anzug schaut sich um
Merz schmeißt seinen Büroleiter raus Ein überfälliger Wechsel
Kommentar von Sabine am Orde

Der Merz-Vertraute Schrot wird durch den Geschäftsführer der CDU-Parteizentrale ausgetauscht. Der Schritt zeigt: Des Kanzlers Probleme sind groß.

Ein schwarzes Auto mit dem Bundesadler auf dem Dach unterwegs - das Auto schlingerte und fuhr im Kreis, die Spuren sind noch zu erkennen
Sechs Monate Merz Bis zum Ziel ist noch an Tempo zuzulegen
Essay von Jutta Falke-Ischinger

Kanzler Merz hat ambitioniert sein Amt angetreten. Nicht nur der Koalitionspartner, sondern auch eigene Leute treten aber immer wieder auf die Bremse.

Ein Gruppenfoto mit dreiundvierzig Männern und zwei Frauen
Merz und die Männer Der Thomas-Kreislauf

Der Bundeskanzler vertraut fast ausschließlich Männern. Das spricht Bände über das Verhältnis zu Macht und Misstrauen von Friedrich Merz.

Von Sabine am Orde und Anna Lehmann
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
2
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
3
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
4
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel
5
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren
6
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen