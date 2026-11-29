Amazonien brennt wieder. Während sich Regierungschefs aus aller Welt in der Türkei zur COP31 trafen, loderten die Flammen in Nordbrasilien. In der vergangenen Woche trieb der Wind so starke Rauchwolken vor sich her, dass in Manaus und weiteren Städten wie Maués und Parintins die Schulen für mehrere Tage geschlossen werden mussten. Das Labor für Agrometeorologie Lambda/Ufopa zählte an einem einzigen Tag 988 Brände am unteren Amazonas, zwischen 1. und 22. November waren es im Bundesstaat Pará insgesamt mehr als 19.000 Brände.

Geschockt hat Brasilien vor allem der Flächenbrand in Alter do Chão bei Santarém, einem Ort mit knapp 7.000 Einwohnern, der für seine Naturschönheit und seine Flussstrände als „Karibik Amazoniens“ berühmt ist. Dort ist Anfang November in einem Naturschutzgebiet eine Fläche zerstört worden, die 2.500 Fußballfeldern entspricht.

Es handelt sich um eine von Wasser umgebene Fläche, was den Verdacht von Brandstiftung erhärtet, den unter anderem Indigene aus der Region erheben: Das indigene Volk der Borari blockierte zeitweise die Zufahrtstraße nach Alter do Chão, um die kriminelle Brandstiftung zu denunzieren. Die Abgeordnete Duda Salabert schreibt auf der Plattform X: „Das sind kriminelle Brände. Landerschleicher und Besitzer von großen Hotels wollen indigenes Territorium zerstören, um dort Bauvorhaben umsetzen zu können.“ Die Polizei untersucht die Brände, bislang ohne Ergebnis.

Brasilianische Medien schreiben die Zerstörung auch den Folgen des Wetterphänomens El Niño zu, der im November für deutlich geringere Niederschläge und eine Verlängerung der Trockenzeit gesorgt hat. 2026 ist im brasilianischen Amazonasgebiet das zweite außergewöhnlich trockene Jahr in Folge. Sogar in Naturschutzgebieten wurden wiederholt extrem hohe Temperaturen gemessen. In den Bundesstaaten Pará und Amazonas haben jeweils mehr als 60 Gemeinden den Notstand ausgerufen.

2026 verbrannten bislang 11 Millionen Hektar Wald

Die brasilianische Regierung vermeldete am Freitag in einer vorläufigen Bilanz, es seien in beiden Bundesstaaten unter anderem durch den Einsatz von Löschflugzeugen insgesamt mehr als 600 Brände mit Bundesmitteln gelöscht und Bußgelder in der Höhe von 190 Millionen Reais verhängt worden. Der Präsident der Umweltbehörde Ibama sagte: „Das Feuer wird als die neue Motorsäge zur Entwaldung eingesetzt.“

Durch die Auswertung von Satellitenbildern sollen Verantwortliche identifiziert werden, außerdem sollen durch Brände entwaldeten Gebiete mit einem Embargo belegt werden, das ihre wirtschaftliche Nutzung verhindert.

Brasilien hat zwar 2026 die verbrannte Fläche im Vergleich zum historischen Durchschnitt um 38 Prozent reduziert, es verbrannten aber bisher immer noch mehr als 11 Millionen Hektar. Brände und Trockenheit sind die Hauptursache dafür, dass der Amazonas inzwischen mehr CO2 ausstößt als er aufnehmen kann, wie eine in der Zeitschrift Natur veröffentlichte Untersuchung kürzlich zeigte.