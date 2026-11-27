Es ist ein ungewöhnlicher Ausgang für eine Wahl, die zunächst fast entschieden schien: Als die Neuseeländer am 7. November ihre Stimmen abgaben, sah es nach einem knappen Sieg des konservativen Lagers aus. Doch die Auszählung der rund 400.000 Sonderstimmen, darunter zahlreiche Stimmen von Auslandneuseeländern, hat das Kräfteverhältnis verändert. Das am 27. November von der Wahlkommission veröffentlichte Endergebnis lässt Premierminister Christopher Luxon ohne parlamentarische Mehrheit zurück.

Seine National Party kommt auf 40 Sitze, die oppositionelle Labour Party auf 36. Zusammen mit ACT (13 Sitze) und New Zealand First (12) verfügt das bisherige Regierungsbündnis über 65 Mandate. Für eine Mehrheit im Parlament mit 123 Sitzen wären 66 erforderlich. Die Grünen erreichten mit 17 Abgeordneten ihr bisher bestes Ergebnis, die Māori-Partei Te Pāti Māori kommt auf 5 Sitze.

Damit rückt eine politische Kraft ins Zentrum, die bislang kaum jemand als entscheidenden Faktor betrachtet hatte: die Opportunity Party. Sieben Abgeordnete gehören ihrer Fraktion künftig an. Parteichefin Qiulae Wong verfügt damit über eine Verhandlungsposition, die weit über das Gewicht ihrer Partei hinausgeht.

Opportunity ist keine klassische Protestpartei. Sie versteht sich als wirtschaftspolitisch reformorientierte Zentrumsbewegung und verbindet marktwirtschaftliche Ansätze mit Forderungen nach stärkerem Wettbewerb, sozialer Absicherung und institutionellen Reformen. Zu ihren bekanntesten Vorschlägen gehören eine Bodenwertsteuer und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Für die Regierungsverhandlungen hat Wong allerdings andere Prioritäten gesetzt.

Fünf Bedingungen hat sie im September als unverzichtbar bezeichnet: mehr Macht für die Wettbewerbsbehörde gegen die Marktkonzentration, insbesondere bei Supermärkten und Banken; eine zehnjährige Strategie für das chronisch belastete Gesundheitssystem; strengere Regeln für Lobbyisten und Parteispenden; ein schrittweises Ende der zerstörerischen Grundschleppnetzfischerei sowie die Rückkehr zu einer verlässlichen Klimapolitik im Rahmen des Pariser Abkommens.

Die Bedingungen sind nicht zufällig gewählt. Neuseeland leidet unter schwachem Wettbewerb in wichtigen Wirtschaftssektoren, hohen Lebenshaltungskosten und einem Gesundheitssystem, dessen Probleme sich über mehrere Regierungsperioden angesammelt haben.

Dass eine Partei mit sieben Sitzen derart viel Einfluss erhält, erklärt sich durch das neuseeländische Wahlsystem. Seit 1996 gilt das sogenannte Mixed-Member Proportional System (MMP), eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der ersten bestimmt er den Abgeordneten seines Wahlkreises, mit der zweiten eine Partei. Diese Parteienstimme entscheidet weitgehend über die Gesamtzahl der Sitze. Parteien müssen mindestens fünf Prozent der landesweiten Parteienstimmen erreichen oder einen Wahlkreis gewinnen, um ins Parlament einzuziehen. Die Sitze werden anschließend so verteilt, dass das Kräfteverhältnis im Parlament möglichst dem Stimmenanteil entspricht.

Das System soll verhindern, dass eine Partei mit relativ wenigen Stimmen eine große parlamentarische Mehrheit erringt. Es führt aber regelmäßig dazu, dass mehrere Parteien Vereinbarungen schließen müssen, bevor eine Regierung zustande kommt. Diesmal wird die Komplexität zusätzlich durch zehn Überhangmandate erhöht: National und Te Pāti Māori gewannen mehr Wahlkreise, als ihnen nach ihrem landesweiten Stimmenanteil eigentlich zustünden. Deshalb umfasst das neue Parlament 130 statt der regulären 120 Sitze.

Alle Augen auf die kleinen Parteien

Für Luxon ist die Situation besonders heikel. Im Wahlkampf hatte er eine Zusammenarbeit mit Opportunity wiederholt ausgeschlossen. Nun muss er mit Wong verhandeln. Sie hat bereits klargestellt, dass ihre Partei eine Regierung nicht unterstützen werde, solange Winston Peters von New Zealand First Außenminister bleibt. Auch eine Vereinbarung, bei der Opportunity nicht selbst in die Regierung eintritt, aber deren Haushalt und Vertrauensabstimmungen unterstützt, kommt infrage.

Theoretisch könnte auch Labour-Chef Chris Hipkins eine Regierung bilden. Dafür müsste er neben den Grünen, Te Pāti Māori und Opportunity allerdings auch New Zealand First gewinnen. Eine solche Konstellation wäre politisch schwierig.

Die Wahl hat damit eine bemerkenswerte Wendung genommen: Nicht die beiden großen Parteien bestimmen allein, wer Neuseeland regiert. Entscheidend wird sein, ob die kleine Opportunity Party ihre parlamentarische Macht in konkrete politische Veränderungen umsetzen kann – oder ob die Verhandlungen das Land tatsächlich zurück an die Wahlurnen führen.