Wahlen in KirgistanSieg für Japarow

Kommentar von

Barbara Oertel

Der Ausgang der Parlamentswahl ist genau nach dem Geschmack des Präsidenten Sadyr Japarow. Er kann seine Macht jetzt noch weiter ausbauen.

Der kirgisische Präsident, Sadyr Schaparow
Der kirgisische Präsident Sadyr Schaparow nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal während der Parlamentswahl am Sonntag Foto: v/Kyrgyzstan's Presidential Press Office via AP/dpa

K lassenziel erreicht: So dürfte zumindest für Kirgistans Präsidenten Sadyr Japarow das Fazit der vorgezogenen Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag lauten. Nach umstrittenen Parlamentswahlen 2020 und im Zuge eines Umsturzes im Januar 2021 ins höchste Staatsamt katapultiert, kann er seine Macht in dem zentralasiatischen Staat festigen und nun noch weiter ausbauen. Japarows Vorarbeit, um das Terrain für seinen „Sieg“ zu bereiten, scheint sich ausgezahlt zu haben.

Die Einführung der Mehrheitswahl im vergangenen Juni hat dafür gesorgt, dass die Parteien ausgeschaltet wurden und künftig noch weniger kritische Stimmen im Parlament zu vernehmen sein werden. Eine deutliche Botschaft an die Bevölkerung war auch die Festnahme von zehn Oppositionellen nur wenige Tage vor der Wahl. Angeblich hätten sie zu Massenunruhen aufrufen und die Regierung stürzen wollen – ein Narrativ, das auch in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion gerne bemüht wird, um Kri­ti­ke­r*in­nen aus dem Verkehr zu ziehen. Mit der Pressefreiheit geht es stetig bergab.

Mehrere kritische Medien, die vor allem über Korruption berichtet hatten, sind als extremistisch eingestuft und mittlerweile verboten. Last but not least: Ein Gesetz über „ausländische Repräsentanten“, die in Russland „ausländische Agenten“ heißen, vom vergangenen Jahr – der perfekte Hebel, um Nichtregierungsorganisationen das Licht auszuknipsen. Dass sich angesichts dieser Entwicklung viele Kir­gi­s*in­nen weitgehend von der Politik verabschiedet haben, ist auch an der Wahlbeteiligung abzulesen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Gerade mal 37 Prozent der Wäh­le­r*in­nen gaben ihre Stimmen ab, nur ein paar Prozent mehr, als 2021. Dessen ungeachtet halten die Menschen Japarow einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung zugute, für dieses Jahr wird ein Wachstum von neun Prozent erwartet. Der Boom verdankt sich übrigens zu großen Teilen der Umgehung der wegen des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen gegen Russland, an der Bischkek tatkräftig mitwirkt. Gleichzeitig ächzen die Menschen derzeit unter wachsender Energieknappheit und steigenden Lebenshaltungskosten. Das könnte für Japarow zu einem Problem werden. Fragt sich, ob und welche Antworten er darauf hat.

Barbara Oertel

 Ressortleiterin Ausland
Geboren 1964, ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion.
Themen #Kirgistan #Parlamentswahlen #Zentralasien
