Tel Aviv taz | Steve Witkoff kommt in seiner Rede am Samstagabend auf dem Tel Aviver Geiselplatz bis zum Namen Benjamin Netanjahu, bevor seine Stimme in Buhrufen untergeht. Der US-Sondergesandte für Nahost versucht, den israelischen Regierungschef in Schutz zu nehmen: Netanjahu sei „ein sehr wichtiger Teil“ der Einigung über eine Waffenruhe mit der Hamas und über die Rückkehr der israelischen Geiseln aus Gaza gewesen.

Die hunderttausende Anwesenden lassen sich nicht beeindrucken. Viele werfen dem eigenen Regierungschef vor, eine Einigung lange verhindert zu haben. Jubel hingegen brandet auf, als Witkoff US-Präsident Donald Trump erwähnt.

Anders als während der vergangenen zwei Jahre ist die Stimmung auf dem Platz zwischen Kunstmuseum und Armeehauptquartier an diesem Abend ausgelassen und optimistisch. Schon am Montag sollen die rund 20 noch lebenden Israelis zurückkehren, die während des Hamas-Überfalls am 7. Oktober 2023 verschleppt wurden.

Zu ihnen zählt der 25-jährige Matan Zangaucker, dessen Mutter Einav während der vergangenen zwei Jahre von einer ehemaligen Netanjahu-Wählerin zu einer der schärfsten Regierungskritikerinnen unter den Familien der Angehörigen wurde.

Israel lehnt Marwan Barghoutis Freilassung ab

Witkoff warnt aber auch, dass möglicherweise nicht alle der 28 getöteten Geiseln unmittelbar zurückgebracht werden würden. Ein Schock für Angehörige wie Rotem Cooper, der sich von der Rückkehr der sterblichen Überreste seines in Geiselhaft gestorbenen Vaters Amiram einen Abschluss erhofft. Die Hamas hatte in den Verhandlungen angedeutet, dass manche der Leichen in dem von Israel weitgehend zerstörten Küstenstreifen nicht auffindbar seien.

Im Gegenzug hat sich Israel bereit erklärt, fast 2000 palästinensische Gefangene freizulassen, darunter 250 mit lebenslangen Haftstrafen, zum Teil für tödliche Anschläge auf Israelis. 135 von ihnen sollen ins Ausland abgeschoben, 115 ins besetzte Westjordanland oder nach Ost-Jerusalem gebracht werden.

Unter ihnen ist etwa Ijad Abu al-Rub, der als Mitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihad im Westjordanland für drei Terroranschläge zwischen 2003 und 2005 verantwortlich war, bei denen 13 Menschen starben.

Die Freilassung von Schlüsselfiguren wie dem in der palästinensischen Bevölkerung weithin populären Marwan Barghouti hat Israel abgelehnt. Der 66-Jährige gilt als möglicher Nachfolger von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, weil er Unterstützung aus allen Lagern der palästinensischen Bewegung genießt.

„Hier wird lange niemand leben können“

Im Gazastreifen kehrten indes am zweiten Tag der Waffenruhe Hunderttausende in den Norden des Küstenstreifens zurück. Die meisten hatten das Gebiet erst vor Wochen auf der Flucht vor der israelischen Armee verlassen. Viele Rückkehrer fanden vor allem Trümmer vor. Aus Beit Lahia nördlich von Gaza-Stadt schreibt ein ehemaliger Bewohner: „Das Gebiet ist vollkommen zerstört, hier wird für lange Zeit niemand mehr leben können.“ Bilder zeigen eine Trümmerwüste, in der kein einziges Gebäude mehr zu sehen ist.

Hilfsorganisationen forderten von Israel, mehr Grenzübergänge für humanitäre Hilfe zu öffnen. Ab Sonntag soll Israel einer Ausweitung der Hilfslieferungen zugestimmt haben, berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen UN-Vertreter. In Nachbarstaaten sollen 170.000 Tonnen Lebensmittelhilfen bereitstehen, für die bisher die Einfuhrgenehmigung von israelischer Seite fehle. Bereits in den vergangenen Wochen waren mehr Hilfsgüter nach Gaza gelangt. Bewohner berichten, die zwischenzeitlich astronomischen Lebensmittelpreise seien gesunken.

Am Montag soll unter dem Vorsitz von Trump und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah al-Sisi in Scharm al-Scheich ein Gaza-Friedensgipfel stattfinden. Das Treffen, zu dem Vertreter aus 20 Staaten erwartet werden, soll „den Krieg im Gazastreifen beenden und Frieden und Stabilität im Nahen Osten voranbringen“, teilte die ägyptische Regierung mit. Die Hamas wird nicht teilnehmen, die Teilnahme von Israels Regierungschef Netanjahu war zunächst unklar.

Nach dem Austausch von Gefangenen und dem Ende der Kämpfe in Gaza zeichnen sich komplizierte Verhandlungen über die zweite Phase von Trumps sogenanntem Friedensplan ab. Die Hamas hat ihre in Trumps 20-Punkte-Plan geforderte Entwaffnung stets abgelehnt. Netanjahu und seine rechtsextremen Regierungspartner haben ein Ende des Krieges mit der Hamas in Gaza konsequent abgelehnt. Auch die künftige Verwaltung des Gazastreifens lässt bisher viele Fragen offen. Netanjahu drohte bereits, Israel werde den Krieg wieder aufnehmen, wenn die Hamas ihre Waffen nicht abgebe.