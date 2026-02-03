piwik no script img

Vorstoß der EUMade in Europe als neues Gütesiegel

Anstatt wie bisher Hightech, Flüssiggas und Waffen in den USA zu kaufen, soll die öffentliche Hand in Europa investieren, fordert die EU-Kommission.

Zwei Männer neben einem Panzer von Rheinmetall
Könnte von „Europe first“ profitieren: Panzer von Rheinmetall Foto: Annegret Hilse/reuters
Eric Bonse

Aus Brüssel

Eric Bonse

Das Label „Made in Germany“ hat in Deutschland mit zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen. Nun soll die EU mit einem Label „Made in Europe“ nachziehen und eine europäische Präferenz bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen einführen. Dies fordert der französische EU-Kommissar Stéphane Séjourné – mit beachtlichem Erfolg.

Mehr als 1.100 europäische Konzernbosse und Firmenchefs haben einen entsprechenden Aufruf Séjournés unterschrieben, der im Handelsblatt und anderen europäischen Zeitungen veröffentlicht wurde. Zu den Unterzeichnern aus Deutschland gehören unter anderem die Chefs von Thyssenkrupp Steel Europe, Bosch und Varta.

Sogar die Gewerkschaften machen mit. „Wir unterstützen das mit allen Kräften“, sagte Esther Lynch, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbunds, der taz. Bei dem geplanten Label gehe es nicht nur um die Herkunft, sondern auch um europäische Werte. „Wenn made in Europe auch gute Jobs meint, sind wir dabei“, so Lynch.

Die Idee ist simpel: Wo immer öffentliche Gelder eingesetzt werden, sollen sie zur Produktion und zu hochwertigen Arbeitsplätzen in Europa beitragen. Staatliche Aufträge aus Deutschland oder anderen EU-Ländern sollen also künftig nicht mehr an Firmen in den USA oder China gehen, sondern die heimische Wirtschaft stärken.

Es geht um mehr als zwei Billionen Euro im Jahr

Angesichts der globalen Handelskriege bleibe den Europäern gar nichts anderes übrig, meint Séjourné. Ohne eine europäische Präferenz werde sich nicht das Ziel erreichen lassen, die EU unabhängiger von den USA und China zu machen. „Da die Handelsregeln neu definiert werden, haben wir keine Wahl mehr“, heißt es in seinem Appell.

Es geht um mehr als zwei Billionen Euro im Jahr oder 14 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung: So viel macht das öffentliche Beschaffungswesen in der EU aus. Es geht aber auch um strategisch wichtige Wirtschaftssektoren wie die Verteidigung, die Energie oder die Informationstechnologie, wo die EU immer noch von den USA abhängt.

Anstatt wie bisher Hightech, Flüssiggas und Waffen in den USA zu kaufen, soll die öffentliche Hand in europäische Alternativen investieren, fordert Séjourné. Mit Protektionismus à la française habe das nichts zu tun, beteuert der Franzose. Vielmehr gehe es um einen „Akt der wirtschaftlichen Unabhängigkeit“.

Kritik aus Polen und Baltikum

Der Vorstoß kommt wenige Tage vor einem Sondergipfel, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs mit der schwindenden Wettbewerbsfähigkeit Europas beschäftigen wollen. Man brauche neue „Regeln, die in einigen strategischen Bereichen eine Bevorzugung Europas ermöglichen“, schrieb EU-Ratspräsident António Costa in der Einladung.

Doch das sehen nicht alle so. Kurz vor dem Gipfeltreffen am 12. Februar auf Schloss Alden Biesen in Belgien gibt es in manchen EU-Ländern erhebliche Vorbehalte gegen eine europäische Präferenz. Auf „America first“ trotzig mit „Europe first“ zu antworten, greife zu kurz, da dies die Verteidigung gefährden könne, heißt ein Argument.

So wollen Polen, Balten und einige andere EU-Mitglieder nicht auf die Möglichkeit verzichten, Aufträge an US-Unternehmen zu vergeben, um sich dort zum Beispiel mit Waffen für die Ukraine einzudecken. Bei der Nato gibt es dafür sogar ein eigenes Programm namens PURL: Die Europäer zahlen, die Amerikaner kassieren – und produzieren.

Auch Deutschland steht offenbar auf der Bremse

Vor allem Frankreich ist das ein Dorn im Auge. Die französische Regierung, der Séjourné noch bis 2024 angehört hat, versucht denn auch, wenigstens bei den neuen, milliardenschweren Rüstungsprogrammen in der EU eine europäische Präferenz einzuführen. Dabei stößt Paris jedoch auf erhebliche Gegenwehr, heißt es in Brüssel.

Wegen des Widerstands gegen eine „Europe first“-Klausel seien sogar die Verhandlungen der 27 Mitgliedsstaaten über das neue, 90 Milliarden Euro schwere Hilfsprogramm für die Ukraine zusammengebrochen, schreibt das Insiderportal Euractiv. Auch Deutschland steht offenbar auf der Bremse. Deshalb ist unklar, ob Séjourné beim EU-Sondergipfel auf Hilfe aus Berlin zählen kann.

„Grundsätzlich wollen wir die Produktionskapazitäten hier in Deutschland und Europa stärken und unsere europäische Wirtschaft wettbewerbsfähig machen“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer auf Nachfrage von Reuters. Ob die Bundesregierung eine „Made in Europe“-Klausel unterstützen würde, ließ er offen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #EU-Kommission #Rüstungsindustrie #Geopolitik #Europäische Union #Handel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drohne vom Typ Loitering Munition System der Firma Stark Defence bei einer Veranstaltung der Bundeswehr
Neue Fluggeräte für Deutschland Die Bundeswehr setzt 2026 auf Kamikazedrohnen

Das Verteidigungsministerium vergibt millionenschwere Aufträge zur Drohnenproduktion. Die Beschaffung wird durch einen Trick erleichtert.

Von Dirk Eckert
Produktion von Munition in einer Fabrik.
Friedensforschungsinstitut Sipri Weltweite Rüstungsumsätze erreichen neuen Höchststand

Zahlreiche Staaten rüsten gerade massiv auf. Das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen. Besonders deutsche Waffenproduzenten nehmen deutlich mehr Geld ein.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
2
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
3
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
4
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
5
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
6
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf