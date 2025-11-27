piwik no script img

Verstoß gegen TierschutzgesetzVerdächtige für Robbentötung im Visier

Vor einem Jahr starben 40 Kegelrobben vor Rügen. Nun wurden Tatverdächtige ermittelt. Ihnen drohen Geld- und sogar Haftstrafen.

Eine Kegelrobbe im Wasser.
Robben werden oft für schwindende Fänge und wirtschaftliche Schäden verantwortlich gemacht und dämonisiert – zu Unrecht Foto: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Heiko Werning

Von

Heiko Werning

Es klingt nach einer neuen Folge der Krimi-Reihe „Stralsund“ – allerdings in einer ziemlich übergeigten Hardcore-Version mit Überlänge: Mehr als 40 Tote werden in nur rund vier Wochen im Greifswalder Bodden an der Südostküste der Insel Rügen aufgefunden. Die Ermittelnden sind ratlos. Trotz intensiver Untersuchungen kann keine gesicherte Ursache diagnostiziert werden, aber alle Opfer sind zweifelsfrei keines natürlichen Todes gestorben. Ihr Allgemeinzustand war blendend, gemeinsames Merkmal: „gut genährt“. Wer ist der Serienkiller, der die Moppelchen auf dem Gewissen hat? Und wie hat er es gemacht?

Ziemlich genau ein Jahr danach hat die Staatsanwaltschaft diese Woche zwei Verdächtige im Visier. Es ist vom „Anfangsverdacht einer vorsätzlichen Tötung“ die Rede. Die Motivlage ist noch unklar. Denkbar wären Gier, Eifersucht oder auch Hassverbrechen.

Tatsächlich hat dieser Krimiplot sich so ereignet, nur dass die Opfer Kegelrobben waren. Experten des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund vermuteten, dass die Tiere ertrunken sind. Nun ertrinken Robben natürlich nicht einfach so, weshalb der Verdacht nahelag, sie hätten sich in Netzen oder Reusen verfangen.

Mecklenburg-Vorpommerns Umwelt- und Fischereiminister Till Backhaus (SPD) hatte deshalb schon Ende letzten Jahres als Sofortmaßnahme verfügt, dass alle größeren Fischreusen mit speziellen Robbenschutzvorrichtungen versehen werden müssen, auch wenn ein Zusammenhang mit dem Tod der Tiere nicht bewiesen werden konnte und von Vertretern der Fischereiwirtschaft auch zurückgewiesen wurde.

Dass nun aber gegen zwei Verdächtige mit dem Verdacht der vorsätzlichen Tötung ermittelt wird, wirft ein anderes Licht auf den Fall.

Das größte Raubtier Deutschlands

Die Kegelrobbe ist mit einem Gewicht von bis zu 350 Kilo und einer Länge von bis zu 2,60 Metern das größte Raubtier Deutschlands. Ihren Namen verdankt sie der vage kegelförmigen, langgezogenen Kopfform, die auch das deutlichste Unterscheidungsmerkmal zum gemütlicheren und kleineren Seehund ist. Die Kegelrobbe ist gerade erst wieder zurückgekehrt in ihre angestammten Gewässer in der deutschen Ostsee, denn vor etwa hundert Jahren ist sie dort weitgehend ausgerottet worden.

Was die einen als großen Erfolg für den Naturschutz feiern, ist den anderen ein Dorn im Auge. Denn die großen Robben konkurrieren mit dem Menschen um den ohnehin knapp gewordenen Fisch in der Ostsee. Im Schnitt zehn Kilo davon verputzen sie durchschnittlich pro Tag.

Wie bei Wolf oder Kormoran werden die Robben deshalb oft für schwindende Fänge und wirtschaftliche Schäden verantwortlich gemacht und dämonisiert, und wer sich für ihren Schutz einsetzt, gleich mit. Dabei sind die zumindest unter Wasser ausgesprochen eleganten Jäger selbstverständlich unschuldig am weitgehend verschwundenen Fischbestand. Wer allerdings auf dessen tatsächliche Ursachen hinweist – Umweltverschmutzung, Lebensraumzerstörung, Überfischung –, macht sich bei den Kegelrobbenhassern schnell ähnlich unbeliebt wie die Robben selbst.

Bei der klassischen Krimi-Frage also, wer denn ein Motiv gehabt haben könnte, muss man leider festhalten: viel zu viele. Höchste Zeit also, dass die Kegelrobbenskeptiker ihre unsachliche Rhetorik herunterfahren, um nicht weitere Verbrechen zu provozieren. Sollte im aktuellen Fall Anklage erhoben werden, drohen den Tätern wegen Verstoßes gegen Tier- und Artenschutzgesetze hohe Geld- und sogar Haftstrafen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Robben #Seehunde #Fischerei #Rügen #Tierschutz #Tierschutzgesetz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein durch Plastikmüll verendeter Kormoran
Tod durch Tetra-Pak-Deckel So gefährlich ist Plastikmüll für Meerestiere

Forscher sind überrascht, wie wenig Kunststoff tödlich für Meerestiere sein kann. Ein Delfin stirbt, wenn er Plastik in Fußballgröße gefressen hat.

Von Kai Schöneberg
Ein Grundschleppnetz wird auf hoher See aus dem Wasser gezogen
BUND-Petition zum Meeresschutz Nordsee-Pflügen soll verboten werden

72.000 Menschen fordern, die Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten zu verbieten. Die Trawler bedrohten die Artenvielfalt.

Von Gernot Knödler
Eine kleine und eine größere Robbe mit hellem Fell liegen auf Sand
Kontakt mit Kegelrobben auf Helgoland Die wollen nur spielen!

Junge Robben kamen eine Zeit lang Schwimmern zu nah. Die Tiere waren zu sehr an Menschen gewöhnt. Jetzt helfen neue Regeln und ein Forschungsprojekt.

Von Kaija Kutter
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
2
Verteidigungshaushalt Mehr als 108 Milliarden Euro für das Militär
3
Mieterin schickt Rechnung an Vonovia „30 Stunden Arbeit pro Woche“
4
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
5
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code
6
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um